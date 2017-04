Türk Eğitim-Sen Sivas İl Başkanı Eryıldız Suşehri'de

Türk Eğitim-Sen Sivas İl Başkanı Nuri Eryıldız, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Eryıldız, ilçe gezisi kapsamında ilk olarak Türk eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Kemal Karakaya ile birlikte okullardaki sendika üyelerini ziyaret etti.



Sendikanın çalışmaları hakkında üyelere bilgi veren Eryıldız, eğitim camiasındaki üyelerin gerekli haklarını her zaman savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini söyledi.



Eryıldız ziyaretlerinde, her zaman eğitim camiasına destek verdiklerini belirterek, "Sizler var olduğunuz müddetçe bizler de her zaman var olacağız. Amacımız her zaman haklı olan eğitimcinin yanında olmaktır. Sizlerin gerekli haklarını savunmak da bizlerin görevidir. Bu ziyaretimizin amacı da sendika üyelerimizle bir araya gelmek ve sizlerin taleplerini dinlemek." dedi.