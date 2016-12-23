"Türk Düşüncesinin Vicdanı" Cemil Meriç 100 yaşında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü; Türk düşünür, yazar, tercüman ve sosyolog Cemil Meriç'i "Türk Düşüncesinin Vicdanı" temalı özel bir program ile doğumunun

100. yılında yâd edecek.

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün katkılarıyla Türk Ocakları İstanbul Şubesi, gönül gözüyle görüp felsefesi ve hikmetini yazıya dökerek gelecek nesillere yol gösteren Türk edebiyatının üstatlarından "Işık Doğudan Gelir", "Kırk Ambar" ve "Umran'dan Uygarlığa" adlı kitapların yazarı Cemil Meriç'i özel bir program ile anacak.

"Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç" adlı program, 26 Aralık Pazartesi günü İBB Ali EmiriEfendi Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. "Türk Düşüncesinin Vicdanı" temasıyla hazırlanan program kapsamında yapılacak olan panelin oturum başkanlığını Dr. Cezmi Bayram üstlenecek. Programa Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, Cengiz Aydoğdu, Prof. Dr. Halil Açıkgöz ve Dr. Cafer Vayni konuşmacı olarak katılacak. Panelistler; dil ile sosyoloji alanlarında kaleme aldığı yapıtlar ve Fransızca'dan yaptığı Balzac ve Hugo tercümeleri ile tanınan Meriç'in hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında katılımcıları bilgilendirecek. Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek program, 19.00'da başlayacak.