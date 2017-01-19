Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) düzenlenen "Türk Dünyasının Öncüleri" konferansları kapsamında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'a Türk Dünyası Üstün Hizmet Madalyası takdim edildi.



TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde düzenlenen "Türk Dünyasının Öncüleri" konferanslarının ilki, Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatının anlatıldığı ve Prof. Dr. Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı programla gerçekleştirildi.



Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi veren Yıldız, Yesevi'nin eserlerindeki ana fikrin insanın ahlakı, manevi ve hoşgörü gibi değerlerinin gelişmesi olduğunu dile getirdi.



Yesevi'nin eserlerini halkın rahatça anlayabileceği basit söyleyişler ile Türkçe yazarak ve anlatarak dile getirmesi sayesinde geniş kitlelerin hikmetlerini anlayabildiğini belirten Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'den bugüne 4 büyük eser kaldığını anımsattı.



Prof. Dr. Yıldız, 99 bin öğrenci yetiştiren Yesevi'nin vaktini ibadete, talebe yetiştirmeye ve kimseden bir şey beklemeden alın teriyle kazanmaya ayırdığına dikkati çekti.



Türkiye'nin, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde kurduğu Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi hakkında da bilgi veren Yıldız, UNESCO tarafından "Ahmet Yesevi Yılı" ilan edilen 2016'da yürüttükleri faaliyetleri anlattı.



TÜRKSOY Genel Sekreteri Düven Kaseinov da konuşmasında, Türk Dünyasının Öncüleri konferanslarına Hoca Ahmet Yesevi ile başlamanın anlamlı olduğunu, bu tip konferansların İslam medeniyetinin öncülerinin yeni nesillere anlatılması noktasında çok önem taşıdığını kaydetti.



Programın sonunda, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, Prof. Dr. Yıldız'a Türk Dünyası Üstün Hizmet Madalyası takdim etti.