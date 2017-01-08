Türk Dünyası Sarıkamış Şehitleri İçin Gece Nöbetinde

Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız ve Türk dünyasından temsilciler, Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında gece sembolik nöbet tuttu. Yıldız, nöbet öncesi şehitlerin anısına yapılan kardan heykellerin açılışına katıldı.



Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız ve Türk dünyasından gelen temsilciler, Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümünde Sarıkamış Allahuekber Dağları'nın eteklerinde sembolik olarak gece nöbeti tuttu. Burada yakılan ateşin etrafında toplanan grup, İstiklal Marşı'nı okuyup, ardından dualar etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü kentte sembolik olarak tutulan nöbette şehitlerimizin yaşadığı zorluklar hissedilmeye çalışıldı. Yıldız, nöbet öncesinde Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışına katıldı. Yıldız, kardan heykellerin açılışında yaptığı konuşmada, "Sarıkamış şehitleri anma etkinliğinin 102'nci yılındayız. Öğrencilerimizin ve hocalarımızın aylardır hummalı çalışmasıyla eksi 20-40 derecelerde yaptıkları kardan heykellerin açılışını yaptık. Onlara teşekkür ediyorum, çok emekleri geçti. Onlar hazırlamışlardı. Sarıkamışlı gençler dedelerinin hatıralarını yad etmek için bu kardan heykelleri hazırladılar. Emekleri geçti, çile çektiler, soğukta üşüdüler. Dedelerini unutmadılar ve unutturmadılar. Burada onların huzurunda bu heykellerin açılışını yaptık" dedi.



"Ey ecdat, sizi unutmayacağız ve unutturmayacağız"



Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılında da Serhat Boyları Derneği olarak geleneksel sembolik nöbeti tutmaya devam ettiklerini söyleyen Yıldız, "Biz söz vermiştik; ey ecdat sizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Verdiğimiz sözümüzdeyiz. Kahraman ecdadımızın buradaki aziz hatıralarını yad etmek için onların huzurundayız" ifadelerini kullandı.



Şehitlerin o dönemde yaşadıkları zorluklara değinen Yıldız, şehitlere hitaben şunları söyledi:



"Sizin üzerinizde yazlık elbiseler vardı. Açtınız ve susuzdunuz. Eksi 40 dereceye o hallerinizle geldiniz ve vatan sevdasıyla şehit oldunuz. Biz bugün burada sizin huzurunuzda ateş yakıp ateşin etrafında olmamıza rağmen üşüyoruz. Yüce Rabbim size rahmet eylesin. Bize bu vatanı aziz kıldınız. Bizler burada hür ve bağımsız yaşıyoruz. Bize şehit olmayı öğrettiniz. Vatan, bayrak, din ve devlet uğruna nasıl şehit olunur onu öğrettiniz. Bizler de sizin açtığınız yolda gitmeye hazırız."



"Siz kaybedeceksiniz, Türk milleti kazanacak"



Son dönemde yaşanan terör olaylarına tepki gösteren Yıldız, "102 yıl önce nasıl ki emperyalist devletler, sizin döneminizde Türk milletini dize getirmeyi istedi ise, 102'nci yılda emperyalist devletler içimizde hainler bularak, terör örgütleri bularak, terör örgütlerini destekleyerek Türk milletini ve Türk devletini dize getirmek istiyorlar. Sizin huzurunuzda söz veriyoruz; biz var olduğumuz sürece, aziz millet var olduğu sürece bunlar emellerine ulaşamayacaklar. Onlar kaybedecek, aziz Türk milleti kazanacak. Emperyalist devletler diyoruz ki; boşuna uğraşmayın. Siz kaybedeceksiniz, Türk milleti kazanacak" şeklinde konuştu. - KARS