Türk Dünyası Bilim, Sanat ve Kültür Merkezi Halkla Buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Anadolu Üniversitesine devredilen Türk Dünyası Bilim, Sanat ve Kültür Merkezinin tanıtım toplantısına katıldı. Polis Haftası nedeniyle Eskişehir'de Polis Evinde şehit polis yakınları ile buluşan Bakan Avcı, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Bakan Avcı ve beraberindeki heyet, ardından Anadolu Üniversitesine devredilen Türk Dünyası Bilim, Sanat ve Kültür Merkezinin tanıtım toplantısına katıldı. Konuşmasında merkezde Eskişehir halkı ile üniversitenin buluştuğuna dikkat çeken Bakan Avcı, "Bizim her zaman söylediğimiz, halkı ile iç içe olan, yerelin sorunlarını akademik bakışla çözüme katkı amacıyla izleyen, gözleyen ve çözüm önerileri geliştiren bir üniversite modelini inşallah burada gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ise, Türk Dünyası Bilim, Sanat ve Kültür Merkezinin kendileri için 4'üncü kampüs olduğunu söyledi. Yunusemre, İki Eylül ve Porsuk Ulaştırma Meslek Yüksekokulu kampüslerinden sonra burayı da Anadolu Üniversitesinin bir kampüsü olarak gördüklerini dile getiren Gündoğan, "Buranın farklı bir anlamı var. Burası bizim halkla iç içe olacağımız, buluşacağımız ve kendimizi göstereceğimiz bir kampüsümüz oldu. Üniversite kampüslerine tabii ki halklarımızın gelmesi serbest, gelip etkinliklerimizi izliyorlar ama bir çekingenlikte yok değil. Burası daha sıcak havası olan, kampüs hürriyetinin dışında bir merkez. Burada hizmet edecek üniversitemizin hem akademik personeli olacak. Birimlerin başına bir akademik personel planladık. Burada personel sayısı yaklaşık 100 kişi olacak. 14 Nisan'dan itibaren burası halkımıza cumartesi, pazar ve bayram günleri dahil hizmet veren bir merkez olacak" şeklinde konuştu.



Bakan Avcı ve beraberindekiler, konuşmaların ardından merkezi gezdi. Gezi sırasında Bakan Avcı'ya mini bir konser verildi. Avcı, incelemelerinin ardından bir fabrikada işçilerle buluşmak üzere Türk Dünyası Bilim, Sanat ve Kültür Merkezinden ayrıldı.



(Aydın Sarıoğlu /İHA)