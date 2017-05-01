Türk Doktorlarından 'Ultra Mini' Cihazlarla Literatürlük Müdahale

METİN BOLAT - Konya'da bir hastanın büyük olduğu için normalde işlem yapılamayan karaciğer taşına, 2,6 milimetrelik ultra mini cihazlarla müdahale edilmesi, operasyonu gerçekleştiren doktorlara göre dünya tıp literatüründe ilk oldu.



Sanayide çalışan Seyit Esen (38), şiddetli karın ağrısı ve göz sararması şikayetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.



Tetkiklerde karaciğerinde büyük olduğunda normalde işlem yapılamayan taş tespit edilen Esen'e, müdahale için hastane doktorları harekete geçti.



Hastanenin Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Belviranlı, Girişimsel Radyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Bakdık ve üroloji doktorlarından Yrd. Doç. Dr. Mehmet Giray Sönmez'den oluşan ekip, ultra mini cihazlarla karaciğere müdahale ederek taşları temizledi.



Doktorlara göre bu kadar küçük cihazlarla müdahale dünyada ilk kez gerçekleştirildi.



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Operasyonu gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Ahmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyatı ekip çalışması sayesinde başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.



Genel bir değerlendirme sonrası açık ameliyattan ziyade endoskopik yöntemlerle taşın kırılması gerektiği fikrinin oluştuğunu aktaran Öztürk, karaciğerde irili, ufaklı taşlar olduğu için ameliyatın neredeyse imkansız olduğuna işaret etti.



Endoskopik yöntemle karaciğer içerisindeki safra kanalına girerek taşların parçalandığını, bir kısmının dışarıya ve bağırsağa itilerek müdahalenin tamamlandığını anlatan Öztürk, şöyle devam etti:



"Karaciğer çok kanamalı bir organ. Kanallar küçük. Buradaki işlemler tahribata neden olabilir. Bizim kullandığımız aletlerle kanallarda rahat hareket edip, taşa ulaştık. Kanama ihtimalini en az düzeye indirdik. Ameliyattan sonra açılan delik daha çabuk kapandı. Ultra mini diyebileceğimiz yaklaşık 2,6 (8F) milimetrelik aletleri kullanarak müdahaleyi yaptık. Yurt dışında daha kalın, yaklaşık 1 santimetreye yakın aletlerle yapılmış ender uygulamalar var. Biz ultra mini dediğimiz aletlerle bu işi dünyada ilk yapan klinik olmanın gururunu yaşıyoruz. Şu anda ameliyat görüntülerini haz ırlıyoruz. Uluslararası camiaya bunu duyuracağız. Video sunumlarla uluslararası toplantılarda uygulamayı anlatacağız. Endoskopik taş tedavisi tecrübemizi karaciğerdeki taşa uyguladık. Sonuçta hastamızın da bizim de yüzümüz güldü. Hepimiz mutluyuz."



"Yöntem bu tür hastaların tedavisinde umut olacak"



Bir hastalık için tarama kanallarına girildiğinde 10 bin, 100 bin, 1 milyon yayın bulunabileceğine dikkati çeken Öztürk,"Bu şekilde bir tedavi için arama yaptığımızda 70-80 yayın karşımıza çıkıyor. Bunların içerisinde de Seyit Esen gibi vaka sayısı 2-3 yayına düşüyor. Çok az ve büyük aletlerle yapılmış. İlk olarak gerçekleştirdiğimiz ultra mini yöntem, bu tür hastaların tedavisinde umut olacak." diye konuştu.



Öztürk, karaciğer taşı, safra kesesi alınmış veya safra yolları yeniden bağırsağa bağlanmış hastalarda görülebildiğini kaydetti.



Hasta Esen ise müdahalenin hemen ardından kendisini çok iyi hissettiğini, vücudundaki ağrı sızıların sona erdiğini söyledi.