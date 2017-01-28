Türk doğaltaş ihracatçıları yeni rakip olarak İtalyanları seçti

Türk doğaltaş ihracatçıları yeni rakip olarak İtalyan meslektaşlarını seçti. Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırıp 2023 hedeflerini tutturacak.

Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu'nda, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve İzmir İtalyan Ticaret Odası işbirliğinde 22-26 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen "İtalya Ticaret Heyeti Organizasyonu"na katılan Türk doğaltaş ihracatçıları İtalyan doğaltaş sanayicilerinin üretim ve pazarlama metotlarını yerinde görme fırsatı buldu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 1980 sonrasında Türkiye'nin dünya doğaltaş sektörüne güçlü bir oyuncu olarak girmesi sonrasında İtalyanların Türk doğaltaş sanayicileri ile fiyat yönünden rekabet edemediği için uç ürün olarak tabir edilen işlenmiş ve katma değeri yüksek ürün ihracatına yöneldiğini, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin de aynı yolu izlemesi gerektiğini kaydetti.

İtalya'da mermer ocaklarını, mermer fabrikalarını ve mermer fabrikaları için makine üreten tesisleri gezdiklerini anlatan Kaya, "İtalya Ticaret Heyeti Organizasyonu"na İzmir'den, Denizli'den, Antalya'dan, Burdur'dan, Sivas'tan, Ankara'dan katılan Türk doğaltaş sektörünün güçlü firmalarının temsilcileri İtalyan meslektaşlarımızın tasarım ve Ar-Ge ile mermere kattıkları katma değeri yerinde görmüş oldular. Meslektaşlarımızın hepsi bundan sonraki süreçte Türk doğaltaşını daha katma değerli ihraç etmek için motive oldu. Bu tür organizasyonları doğaltaş ihracatçılarımızın talepleri çerçevesinde Ekonomi Bakanlığımızla işbirliğinde devam ettireceğiz" diye konuştu.

