Türk Dizisi 'Elif'In Başrol Oyuncusu Boşnak Öğrencilerle Buluştu

Bosna Hersek'te büyük beğeni toplayan Türk dizisi "Elif"in 8 yaşındaki başrol oyuncusu İsabella Damla Güvenilir, başkent Saraybosna'da Türkçe öğrenen çocuklarla buluştu.



Yunus Emre Enstitüsünce yarın Zenica şehrinde düzenleyeceği 5. Çocuk Şenliği için Bosna Hersek'e gelen Güvenilir, Saraybosna'da Türkçe'yi seçmeli ders olarak öğreten Cengic Vila İlköğretim Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.



Güvenilir, oyunculuk yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. ABD'de dünyaya geldiğini, Türkiye'ye geldiğinde yapımcılar tarafından keşfedildiğini ifade eden Güvenilir, "Oyunculukta önemli olan senaryoyu ezberlemek ve mimiklerini kontrol etmek." dedi.



Başrol oynadığı dizinin Bosna Hersek'te çok sayıda kişi tarafından takip edildiğini aktaran Güvenilir, çekimler dışında ödevlerine vakit ayırdığını, boş zamanlarında ise kitap okuduğunu belirtti.



Etkinliğe katılan Boşnak öğrencilerden Nudzejma Golos da Türk dizilerini takip ettiğini dile getirerek Güvenilir'in pozitif enerjisine hayran kaldığını anlattı.



Türkçe öğrenen 7 bin çocuk Zenica'da buluşacak



Öte yandan, Yunus Emre Enstitüsünün "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda Türkçe öğrenen 7 bine yakın çocuğun katılacağı Zenica'daki Çocuk Şenliği için Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenlendi.



Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, şenliğin "geleceğe yatırım" olduğunu belirterek "Bosna Hersek'in Türkiye'nin gönlündeki yeri ayrı. İki ülke çocukları gelecekteki işbirliğimizin teminatıdır." dedi.



Festivalin sponsorluğunu üstlenen Bosna Hersek Ziraat Bank Müdürü Ali Rıza Akbaş da Bosna Hersek'teki sosyal faaliyetlere her zaman destek verdiklerine işaret ederek "Dil, insan hayatının önemli bir parçası. Bu bağlamda, küçük yaştan itibaren dil öğrenmeliyiz." diye konuştu.



Zenica'da yarın başlayacak olan şenliğe Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanovic'in yanı sıra bakanlar, belediye başkanları ve üst düzey bürokratların katılması bekleniyor.