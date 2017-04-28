Türk Dizileri Arap Kanallarını "İhya" Ediyor

EFSUN YILMAZ - Fransız İzleyici Araştırma Kuruluşu IPSOS'un çalışmasına göre, 2016 yılında Arap kanallarında 75 Türk dizisi gösterildi ve bunlar 600 milyon dolarlık reklam geliri elde etti.



İzmir'in Çeşme ilçesinde, "2. TRT Uluslararası İzleme Günleri" kapsamında buluşan dünyanın dört bir yanından yapımcı, ajans ve araştırma kuruluşu temsilcisi, Türk dizilerinin dünya yayıncılık sektörüne etkisini de değerlendirdi.



Fransız İzleyici Araştırma Kuruluşu IPSOS'un uzmanlarından Athanas Jamo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008'de Türk dizilerinin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Mena Bölgesi olarak adlandırılan diğer ülkelerin televizyonlarında yer almaya başladığını söyledi.



Arap izleyicinin gönlünü çelen ilk Türk dizilerinin "Ihlamurlar Altında" ve "Gümüş" olduğunu kaydeden Jama, 2013'te dizi sayısının 65'e, 2016'da ise 75'e yükseldiğini belirtti.



İlk sırada Suudi Arabistan var



Yerel veya bölgesel 40 kanalda oynayan Türk dizilerinin yıllık reklam gelirinin yaklaşık 600 milyon dolar olduğunu aktaran Jama, bu dizilerin en çok Suudi Arabistan'da izlendiğini ve piyasanın yüzde 7,8'ini oluşturduğunu ifade etti.



Jama, Suudi Arabistan'ı, Türk dizilerinin piyasalarından yüzde 7,1 pay aldığı Birleşik Arap Emirliklerinin izlediğini söyledi.



Dizi izleyip Türkiye'ye gelmek istiyorlar



Jama, Türk dizilerinin çok geniş bir kitleye hitap ettiğini, 15-34 yaş grubunun modern, 34 yaşın üstündekilerin ise Osmanlı İmparatorluğu dönemini konu alanlara ilgi gösterdiğini belirtti.



Türk dizilerinin Arap dünyasına "Reçete" niteliğinde olduğunu vurgulayan Jama, "Diziler Arap dünyasında daha popüler hale geldi. 'Reçete nedir' diye sorarsanız, iyi bir prodüksiyon, kaliteli görüntü ve dizi çekim yerleri dizilerin sevilmesinde önemli etkindi. Türk aktör ve aktrisler Arap dünyasında gerçekten hoşnutlukla karşılandı." dedi.



İzleyicilerin, müdavimi olduğu Türk dizilerinin hiçbir bölümü kaçırmadan takip ettiğini dile getiren Jama, bir bölümün bile kaçırılması halinde izleyicinin ertesi gün ekran başına geçip açığını kapattığını aktardı.



Dizilerde rol alan birçok sanatçı için fan kulüpleri kurulduğunu anlatan Jama, dizilerin Türkiye'ye ilgiyi de artırdığını söyledi.



Arapça dublaj yapılarak gösterilen dizilerin birçok kişiyi Türkiye'ye çektiğini, Türkiye ve Arap dünyası arasında ilişkileri daha iyi hale getirdiğini bildiren Jama, "Türkiye için daha iyi bir tanıtım kampanyası olamazdı." diye konuştu.



Dizilerden etkilenenlerin Türkiye'ye turist olarak geldiği duyumunu paylayan Jama, "Tarihi dizilerden çok modern zamanları anlatan Türk dizileri Arap dünyasını daha çok cezbediyor. Özellikle İstanbul'da çekilmiş olanlar. İzleyiciler İstanbul'u, Boğaz'ı, o villaları görmek, Türkiye'ye gelmek istiyorlar." ifadesini kullandı.



Türk dizilerinin Arap izleyicinin yaşam tarzını da etkilediğine değinen Jama, "Türk toplumunun ne kadar modern olduğunu yansıtıyorlar. Kadınların ve erkeklerin klas giyimi Arap toplumu etkiledi. Sosyal ilişkilerde de değişime neden olan diziler oldu." dedi.



Son dönemin favorisi "Diriliş Ertuğrul"



Jama, Arap dünyasında bugüne kadar en çok izlenen diziler arasında Muhteşem Yüzyıl, Aşk-ı Memnu, Ihlamurlar Altında, Gümüş gibi yapımların bulunduğunu, son dönemde Diriliş Ertuğrul'un da izlendiğini belirtti.



Yayıncılık sektörünün uluslararası alanda tanınan şirketlerinden The Wit'in yöneticilerinden Virginia Mouseler ise Türkiye'de çekilen dizilerin ilginç öyküler, renkli görüntüler içerdiğini, bu nedenle tüm dünyada özellikle de Arap dünyasında ilgi çektiğini vurguladı.



Mouseler, dizilerdeki tarihi özellikler ve karakterlerin de izleyicinin dünyasını zenginleştirdiğini kaydetti.