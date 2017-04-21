Türk denizlerinde yunus tehdidi artıyor

Denizlerdeki yunus sayısı 4 milyonu buldu YALOVA - Su Ürünleri Yalova Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Erdal Tokalak, yunusların balıkçıların kabusu olduğunu söyledi.

Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Suat Parıldar, Balıkçılar Kooperatifini ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Tokalak'la balıkçıların meselelerini görüştü. Tokalak, bir yunusun günde ortalama 25 kilogram balık tükettiğini, bunun da avlanmalarının önünde önemli bir engel olduğunu ifade etti. Erdal Tokalak, son yıllarda daha akıllı ve planlı hareket etmeyi öğrenen yunusların balıkçıların kabusu olduğunu söyledi. Tokalak, motor sesini tanıyan yunusların balık sürülerini önce teknelere doğru sürdüğünü, daha sonra ağlara takılan balıkları yediğini anlatarak, Tokalak, "Bizim en büyük kaygımız yunuslar. Yunus balıkları 1959 yılında Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'de yüzlü rakamlarda iken günümüzde sayıları 4 milyona kadar yükseldi. Okyanustan iç denizlere kaçan yunuslarla birlikte bu rakam daha da yukarılarda. Son yıllarda bütün balıkçıların kabusu oldular. Ağlara saldırıp hem balıklara hem de ağlara ciddi şekilde zarar veriyorlar. Bugün bir ağ 5 bin ile 10 bin TL arasında. Ağları kullanılmaz hale getiriyorlar. Hasar görenlerin onarımı ise en az 1 hafta sürüyor ki bu da o kadar zaman balık avlanamaması anlamına geliyor. Bugün Türk balıkçılığının önündeki en büyük engel yunuslardır. Yunus sayısı bu şekilde artmaya devam ederse Türkiye'de balıkçılık sona erer" dedi.