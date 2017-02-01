Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ile "Türk Deniz Gücünün 21. Yüzyıl Boyutu" çalıştayı düzenledi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana denizcilik alanında akademik ve bilimsel yaklaşımlar geliştirerek, "halkımız ve devletimizle denizcileşmek" idealine hizmet etmek prensibiyle seri çalıştaylar düzenleyen KÜDENFOR, 7. çalıştayını "Türk Deniz Gücünün 21. Yüzyıl Boyutu" başlığıyla gerçekleştirdi.



Rahmi M. Koç Müzesi'nde dün düzenlenen çalıştayda, Türk deniz gücüne katkı sağlayan tüm paydaşlar bir araya getirilerek denizcilik gücünün çatısını oluşturan Donanma, Sahil Güvenlik, Ticaret Filosu ve Deniz Savunma Sanayi, 11 bildiriyle tartışıldı.



Türk deniz gücünün 21. yüzyıl vizyonunun stratejik ve teknolojik açılardan ele alındığı çalıştayda, geleceğe ışık tutacak görüşler masaya yatırıldı.



İlk kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ile ortak düzenlenen çalıştaya, deniz gücünün temel unsurları olan Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları, başta ASELSAN ile Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri olmak üzere savunma sanayinde yeni teknolojiler geliştiren kurumlar ve Türk Deniz Ticaret Filosunun temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşları, emekli amiraller ve emekli büyükelçilerle deniz subayları katıldı.



Çalıştayın ev sahipliğini yapan KÜDENFOR Direktörü Amiral Cem Gürdeniz, burada yaptığı konuşmada, 21. yüzyılın okyanuslar yüzyılı olacağının artık her alanda kabul gördüğünü belirterek, küresel çapta jeopolitik, stratejik ve ekonomik gelişmelerde okyanus ve denizlerdeki gelişmelerin belirleyici olacağını vurguladı.



Türkiye'nin 21. yüzyılda savunma, güvenlik, refah ve mutluluğu için tarihinde hiç olmadığı kadar çevrelendiği denizlere bağımlı olacağını dile getiren Gürdeniz, Türkiye'nin deniz ve denizcilik gücünün tüm alanları ile bu yüzyıla hazırlanması gerektiğine işaret etti.



Çalıştayın ilk paneli "Türk Deniz Gücü Nerede?" başlığı altında dört sunumla gerçekleşti. Bu sunumlarda, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları temsilcileri, çevre denizlerde başarıyla yürütülen deniz gücü faaliyetlerini ve kuvvetlerin stratejileriyle vizyonlarını katılımcılarla paylaştı.



"Nasıl Bir Deniz Gücü?" başlığıyla düzenlenen ikinci panelde de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gelecek dönemde sahip olması gereken yetenekler, kuvvet yapısı ve vizyonu tartışıldı. Panelin başında Emekli Büyükelçi Osman Korutürk tarafından "21. Yüzyılda Türk Deniz Gücünün Türk Dış Politikası Üzerindeki Rolü ve Etkisi" konulu sunum yapıldı.



Çalıştayın son oturumunda "21. Yüzyılda Deniz Teknolojileri" başlığı altında yapılan panelde ise su altı ve su üstü teknolojilerinde gelinen son durum ve gelecek yüzyılın teknolojik gelişmeleri konuşuldu. Panelde özellikle sualtı sensör ve silah teknolojileri ile insansız sualtı otonom sistemlerinin 21. yüzyıl deniz stratejisinde oyun değiştirici ve kuvvet çarpanı özellikleri ile öne çıkacağı vurgulandı.



KÜDENFOR Direktörü Amiral Gürdeniz, 140 katılımcının yer aldığı çalıştayın kapanış konuşmasında, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının, ulusal savunma sanayisini, 21. yüzyıldaki deniz jeopolitik, savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının etkin, ekonomik ve kapsamlı çözümlerine hazır olması gerektiğini vurgulayarak, bu alanlarda kritik eşiğin aşılmasının güçlü bir gelecekten umutlu olunması sonucunu doğurduğunu kaydetti.