Türk Çocuklarına Suriyeli "Gönüllü Öğretmen"

CEM GENCO - Ülkesindeki iç savaştan kaçarak, babasının tedavisi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Suriyeli 21 yaşındaki Zehra Elbek, yerleştiği ilçede Türk öğrencilerin İngilizce derslerine gönüllü olarak yardımcı oluyor.



Halep'te savaş uçaklarının attığı bombalar nedeniyle belden aşağısı kısmi felç olan 52 yaşındaki babası Ahmet Elbek'in tedavisi için bir süre önce Reyhanlı'ya gelerek buraya yerleşen Zehra Elbek, zamanının büyük bölümünü babasının tedavisiyle ilgilenmekle geçiriyor.



Genç kızın anne ve kardeşleri Suriye'de hayatlarını sürdürürken, Fransızca ve İngilizceyi çok iyi bilen Elbek ise boş vakitlerinde mahalledeki çocukların derslerine katkı sağlıyor.



Elbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının saldırısı sonucu amcası ve kuzenini kaybettiğini, babasının ise kısmi felç olduğunu belirterek, geldikleri Türkiye'de babası için şifa aradıklarını söyledi.



Bombaların altüst ettiği hayatlarına Reyhanlı'da devam ettiklerini anlatan Elbek, buradaki Türk komşularıyla da çok iyi anlaştığını ifade etti.



Elbek, kendilerine kapılarını açan Türk halkına minnettar olduklarını ifade ederek, "Babamın tedavisine başlandı ve şu an durumu çok iyi. İlçede kendimize tek odalı bir ev kiraladık, hastaneye düzenli olarak gidiş geliş yapıyoruz. Oturduğumuz mahalledeki Türk ailelerle çok iyi anlaşıyoruz." dedi.



Lise eğitimini tamamladıktan sonra iç savaş nedeniyle üniversiteye devam edemediğini aktaran Elbek, şunları söyledi:



"Öğrenimime devam etmek ve hayalim olan üniversiteye giderek bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Fransızca ve İngilizceyi ileri derecede biliyorum, Türkçeyi de öğreniyorum. Üniversiteye gidemesem de mahallemizdeki Türk kardeşlerimizin derslerine yardım ederek onlara gönüllü öğretmenlik yapıyorum. Mahalledeki kardeşlerimin İngilizce derslerine yardım ediyorum. Onları çok seviyorum. Haftanın belli zamanlarında hastanedeki işimizi bitirdikten sonra çocuklarla komşularımızın evinde veya bir kafede ders çalışıyoruz. İnşallah babam iyileştikten sonra da derslere devam etmek istiyorum."



Elbek, babasının tedavisi tamamlandıktan sonra Türkiye'de üniversiteye giderek, eğitimini tamamlamak istediğini sözlerine ekledi.



Suriyeli genç kızın İngilizce öğrettiği 15 yaşındaki lise öğrencisi İsmail İkizer de Elbek'in İngilizce derslerine yardım etmesinin faydasını gördüğünü belirterek, "Onu çok seviyoruz. Bizim ablamız oldu. Bizimle yakından ilgileniyor. Verdiği ders sayesinde okulumda daha başarılı oluyorum. Bu dönem sonunda İngilizce'yi daha iyi öğrenmeyi planladık, bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.



İlkokul 4. sınıf öğrencisi Abdurrahman Pakin de Elbek sayesinde İngilizce dersini daha çok sevmeye başladığını anlattı.