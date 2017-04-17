Türk Çimento Şirketleri ABD Pazarında Yarışacak
Altyapı yatırımlarına gelecek 10 yılda 1 trilyon dolarlık kaynak ayıracak olan ABD pazarı, Türk çimento şirketlerini cezbediyor.
Altyapı yatırımlarına gelecek 10 yılda 1 trilyon dolarlık kaynak ayıracak olan ABD pazarı, Türk çimento şirketlerini cezbediyor. Şirketler, pazarda yatırım için araştırma yaparken, atıl durumda fabrikaları satın alabilirler.
Kaynak: Dunya.com
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