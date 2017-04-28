Türk Cemaatleri Kabe'de Çatıştı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı iki farklı grup Mekke'de birbirine girdi. Umre yapmak üzere Mekke'ye giden Fatih Medreseleri üyeleri ile KIYAMDER'in kavgasında 8 kişinin yaralandığı ifade edildi. Kavga 25 Nisan akşamı, Kabe'ye bir km uzaklıktaki otel önünde gerçekleşti. Odatv'nin edindiği bilgilere göre, İsmailağa Cemaati'nin Mekke'deki kavgası sonrasında Dışişleri Bakanlığı devreye girdi ve Fatih Medreseleri isimli grup Medine'ye gönderildi.