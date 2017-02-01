Türk Çayında Organik Gübreye Geçiş" Çalışmaları

Rize Ticaret Borsası Başkanı (RTB) Mehmet Erdoğan, Türk çayının geleceğinin organik tarım ve gübrede olduğunu belirterek, "Çay, Rize'de yüzde 80, diğer illerde ise yüzde 5 civarında çok önemli bir geçim kaynağıdır. Alacağımız kararlar, vereceğimiz mesajlar ve yapacak olduğumuz çalışmalar sektörü önemli derecede etkileyecektir. Bölgemizde organik tarıma ve gübreye geçiş süreci başlamış bulunmaktadır." dedi.



Erdoğan, RTB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Çayın Organiğe Geçiş Projesi" çalıştayında yaptığı konuşmada, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'un bir kısmını ilgilendiren çay tarımında organik gübre kullanımına geçilmesiyle ilgili çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti.



Çay tarım alanlarında bu yıl kısmi olarak, 2018 yılından itibaren de bölgenin tamamında organik üretime geçileceğine işaret eden Erdoğan, organik üretime geçiş sürecinde çalışmaların doğru ve etkin şekilde yürütülmesinin önemli olduğunu kaydetti.



Erdoğan, Türk çayının geleceğinin organik tarım ve gübrede olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Çay, Rize'de yüzde 80, diğer illerde ise yüzde 5 civarında çok önemli bir geçim kaynağıdır. Alacağımız kararlar, vereceğimiz mesajlar ve yapacak olduğumuz çalışmalar sektörü önemli derecede etkileyecektir. Bölgemizde organik tarıma ve gübreye geçiş süreci başlamış bulunmaktadır. Üreticiler ve sanayici için 'Nasıl geçilecek? Nasıl bir uygulama yapılacak? Ürün kaybı olacaksa nasıl telafi edilecek? Hangi gübre ne şekilde kullanılacak?' gibi konular büyük önem taşımaktadır."



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, öncülüğünde çayın organiğe geçiş projesinin aktarıldığını belirten Erdoğan, "Proje sağlık ve gelecek açısından çok büyük önem taşıyor. Sağlık İl Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'de en kirli suyu tüketen il Rize'dir. Bunun beraberinde sağlık sorunları da giderek artmaktadır. Bu yüzden organik gübreye geçişin bir an önce sağlanması gerekmektedir. Sinekle mücadeleden ziyade bataklıkla mücadeleyi bu şekilde başlatmış oluruz." diye konuştu.



Çalıştaya, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç ve çay sektörü temsilcileri katıldı.