Türk Çayı Lübnan Pazarında

Dünya'daki pazar ağını genişleten ÇAYKUR, Lübnan pazarında da yerini aldı.



Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Lübnan'da 1940 yılından itibaren uluslararası ürünlerin toptancılığını yapan ve bu alanda lider firmalar arasında yer alan Rachidi Group şirketinin sahibi Faisal Rachidi ile Beyrut'ta bulunan şirket binasında görüştü. Genel Müdür Sütlüoğlu, yapılan görüşmeler ve çalışmalar neticesinde Rachidi Group ile bayilik anlaşması yaptıklarını ve ÇAYKUR ürünlerinin artık Lübnan'daki büyük market ve zincir mağazalarda satışa sunulacağını belirtti. - RİZE