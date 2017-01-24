Türk Büyükelçiliğinin Azerbaycan'daki 25'inci Yılı Kutlandı

Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin başlamasının 25'inci yıl dönümü sebebiyle Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi.



Diplomatik ilişkilerin başlamasının 25'inci yıl dönümü onuruna Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona Azerbaycan milletvekilleri, cumhurbaşkanlığı yetkilileri, sivil toplum örgütleri, bürokratlar, sanatçılar, medya kurumlarının yöneticileri ve davetliler katıldı.



Büyükelçi Özoral yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Türkiye ile, Türkiye'nin de Azerbaycan'la birlikte güçlü olduğunu söyledi. Özoral konuşmasına şöyle devam etti:



"Bizler iki kardeş millet olarak bir kere kavuştuk, ayrılmamıza asla fırsat vermeyeceğiz. İnşallah bu büyükelçiliğin doğum gününü de Yukarı Karabağ sorunu çözülmüş olarak kutlarız. Türk insanı Sovyetler döneminde Azerbaycan hasreti ile yaşamaktaydı, o dönemlerde Anadolu'da Bakü radyoları dinlenlenmekteydi. Azerbaycan'ın 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan ettmesinin ardından, Türkiye 9 Kasım 1991'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olmuştur.



Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eşbaşkanı Ehliman Emiraslanov ise konuşmasında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "bir milet, iki devlet" sözlerine atıfta bulunarak ilişkilerin gelişmesinde Aliyev'in büyük rolü olduğunu dile getirdi.



(Fotoğraflı)



Görüntü Dökümü:



Türkiyenin Azerbaycan'daki Büyükelçiğinde düzenlenen resepsiyon



Büyükelçi Özoralın Konuşması



Gelen Konuklardan detay görüntüler



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