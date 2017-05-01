Türk Boksörlerden İki Madalya

Büyük Erkekler Boks Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Belgrad Kazananlar Turnuvası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.



Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milliler, başkent Belgrad'ın ev sahipliğindeki şampiyonaya 6 sporcuyla katıldı.



Erkekler 75 kiloda Birol Aygün, final maçında rakibine kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.



52 kiloda ise Batuhan Çiftçi, yarı final müsabakasını kaybederek üçüncülükte kaldı ve bronz madalya kazandı.



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, hedeflerinin 2020 Olimpiyatları olduğunu hatırlatarak, o zamana kadar bu tür uluslararası turnuvalara katılmaya devam ederek eksikliklerini görmeyi ve bu doğrultuda çalışmalar yapmayı amaçladıklarını vurguladı.