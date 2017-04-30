Türk Boks Kulübünden Almanya'da Dev Gala

Almanya'nın Hamburg kentinde faaliyetlerini sürdüren, dünyanın dev kulüpleri arasında gösterilen EC BOXING, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Hamburg kentinde dev bir galaya hazırlanıyor.



"Düzenleyeceğimiz gala şimdiden dünya ringlerinde heyecana neden oldu"



Dünyanın en büyük kulüpleri arasına girmeyi başaran EC BOXING Başkanı Erol Ceylan, dev galada beş altın kemer için karşılaşmaların yapılacağını bildirerek, "Galamızda kulübümüz sporcularından Mario Daser, iki kemer (Dünya Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonluğu) için yumruk sallayacak. Yine kulübümüzün forması altında dövüşen Olimpiyat boksörümüz Fatih Keleş'te profesyonel kariyerindeki ilk şampiyonluk maçına çıkarak, Avrupa Şampiyonluk kemeri için yumruk sallayacak. Ağır sıklet Boksörümüz Christian Hammer'de kendisine ait olan Avrupa Şampiyonluk kemeri için vuracak. EC bayrağı altında dövüşen sporcularımızdan Igor Mikhalkin ve Sebastian Formella'da yine altın kemer için yumruk sallayacak. Düzenleyeceğimiz gala şimdiden dünya ringlerinde heyecana neden oldu. Biletlerimiz şimdiden kapış kapış gidiyor. Avrupa'da yaşayan boks severler maçlarımıza gelerek sporcularımızı desteklemelerini ve o gece zirveye çekeceğimiz bayrağımız ile İstiklal Marşımızın gururunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz" dedi.



Başer: "Antalya Rixos Otel'de antrenmanlar sürüyor"



EC BOXING'in antrenörü Bülent Başer, birbirinden çekişmeli maçlara çok iyi hazırlandıklarını bildirerek, "Kampımızı ülkemizde yapmayı tercih ettik. Normalde Amerika veya başka ülkelerde yaptığımız kampları artık ülkemizde yapmaya gayret edeceğiz. Çünkü bu şekilde ülkemize turizm ambargosu koyan ülke vatandaşlarına ülkemizin tatil için en uygun ülkeler arasında olduğu mesajını vereceğiz. Müsabakalara çok iyi hazırlandık ve çalışmalarımız hala Antalya'nın Rixos otel'inde devam ediyor. Bize mükemmel bir çalışma imkanı sunan Rixos'a buradan teşekkür etmeyi de bir borç bilirim" dedi.



Alyaz: "Fatih Keleş, yenilmezliğini sürdürüyor"



Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, birbirinden kaliteli maçların oynanacağı galada ringe çıkan boksör Fatih Keleş'in yenilgisizliğini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Fatih, amatörde çok sayıda şampiyonluğa imza atmıştır ve bunların arasında Avrupa Şampiyonluğu gibi başarılar bulunmaktadır. Profesyonel boksta bugüne kadar yaptığı sekiz maçın hepsini alırken, bunlardan beşini nakavtla sonlandırmıştır. Şimdi de Avrupa şampiyonluğu için dövüşecek. Yine Alman boksör Mario Daser, 12 maçın hepsini alırken beşinde nakavt gerçekleştirmiştir. Yine Christian Hammer, Igor Mikhalkin, gibi geleceğin dünya şampiyonları ringe çıkacak. Bunların yanı sıra çok sayıda Türk boksörlerimizin de ringe çıkacağı gala birbirinden heyecanlı maçlara sahne olurken, dünya boksunun da ilgisini üstüne çekecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL