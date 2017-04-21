Türk Böbrek Vakfı Tarafından Soma'ya Anaokulu Açıldı
2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasının ardından vefat eden madencilerin çocuklarına eğitim odaklı bir proje oluşturmak üzere yola çıkan Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından Soma’da yaptırılan anaokulunda eğitim öğretim başladı.
2014 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasının ardından vefat eden madencilerin çocuklarına eğitim odaklı bir proje oluşturmak üzere yola çıkan Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından Soma'da yaptırılan anaokulunda eğitim öğretim başladı. Anaokulun resmi açılışı ise 23 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.
Soma Kaymakamlığı, Manisa İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasından imzalanan protokol çerçevesinde, üç derslikli anaokulu projesi hayata geçirildi. Türk Böbrek Vakfı, destekçilerinin katkısı ve ilave bağışlarla anaokulu inşaatının iç donanım ve tefrişini de tamamlayarak, Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. Okulun açılışı ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile 21 Nisan tarihinde gerçekleştirildi.
Açılışa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Vekili İsmail Koç, Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Maden İş Sendikası Soma Şube Başkanı Şevket Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.
TBV Yönetim Kurulu Üyeleri, TBV Mütevellileri, TBV Gönüllüleri ve çalışanları, ilgililer, öğrenci ve velilerin de hazır bulunduğu açılışta konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Maden kazası nedeni ile vefat eden madencilerin çocukları ile madenci ailelerin yoğun olarak ikamet ettiği Zafer Mahallesi'ne bir anaokulu kazandırmanın gururunu taşıyoruz. Ayrıca bundan sonrada burada eğitim almış çocuklara ve de özellikle maden şehitlerinin tıp fakülteleri veya sağlık meslek yüksek okullarında okumaya hak kazanmış çocuklarına karşılıksız öğrenim bursu verilecektir" dedi.
Gerçekleştirilen açılışın ardından Soma'da öğrenim gören 8-12 yaş grubundaki ilköğretim öğrencilerine, Türk Böbrek Vakfı eğitimcileri tarafından "Sağlıklı beslenme ve hayat tarzı önerileri" eğitimi verildi. - MANİSA