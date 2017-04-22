Türk bayrağını alan yürüyüşe katıldı

Terör olayları bitince, 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe yolunda doğa yürüyüşü yapıldı



SİİRT - Siirt'e, geçen yıla kadar terör olayları yüzünden gidilemeyen Botan Çayı'na, bu yıl Asurlulardan kalma 3 bin 500 yıllık olduğuna inanılan Akabe yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Siirt Valiliği'nce düzenlenen etkinliğe Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, kurum müdürleri ve doğa severler katıldı. Doğa severler ellerine Türk bayrakları alarak, şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Deyr mevkiinde bir araya geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe katılanlar daha sonra, 3,5 kilometre sarp kayalıklardan yürüyerek Botan Çayı'na kadar geldi, burada 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe yolundan geçerek nostalji yaşadı. Daha sonra yürüyüşün sonunda Botan Çayı eteklerinde asma bahçelerinin bulunduğu Yerlibahçe köyünde yürüyüş sonlandırıldı. Çayın kenarında dinlenen doğa severler burada doğanın güzelliğinden istifade etti.

Yürüyüşe eşiyle birlikte katılan bir doğa sever, görev yaptığı Siirt'te ilk kez Botan Çayı'na geldiğini, adrenalini yüksek olan Botan Dağları ve kanyonlarının kendilerini büyülediğini söyledi. Çiğdem Karakaya adlı sağlık çalışanı ise terör olaylarının sona ermesiyle bu yıl ilk kez düzenlenen doğa yürüyüşüne katılmaktan haz aldığını, bilhassa endemik bitki çeşitleri ve yüksek rakımlı dağların insanları büyülediğini söyledi. Karakaya, sağlık içinde oldukça önemli olan doğa yürüyüşünü tüm kadınlara tavsiye ettiğini söyledi.

Her yıl düzenlenen doğa yürüyüşüne bu yıl üçüncü kaz katıldığını belirten küçük bir kız da babasıyla katıldığı doğa yürüyüşünü zorlanmadan bitirdiğini söyledi. 2012 yılında keşfedilen ve dünyadaki üç Akabe'den biri olduğuna inanılan tarihi yoldan geçen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirirken, bazı aileler de yürüyüş sonunda piknik yaparak yorgunluklarını attı.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Siirt Temsilcisi Ayhan Mergen, Akabe denen yolun elle yapılmış zor sarp, geçit anlamına geldiğini, dünyada sadece üç taneden biri olan yolun Siirt için tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Mergen, Akabe yolunun, milattan önce 2000'li yıllarda bölgede hüküm süren Asurlular tarafından yapıldığına inanıldığını, Siirt ve dolayısıyla Doğu Anadolu'yu Mezopotamya'ya bağlayan önemli bir geçit olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğunda olan yoldan, Botan Vadisi'nin eşsiz manzarası eşliğinde geçiliyor.

(MND-AKK-Y)