Türk Basketbolunun Acı Günü

Türk basketbolunun önemli isimlerinden Taner Korucu, 54 yaşında vefat etti.



Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes'in eski kaptanı Taner Korucu için taziye mesajı yayınladı. Türkiye Basketbol Federasyonundan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Anadolu Efes'in eski kaptanı Taner Korucu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 54 yaşında hayata gözlerini yuman merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra netleşecek. 2009 yılından bu yana demans hastalığıyla savaşan Korucu, Koraç Kupası Şampiyonluk kadrosunda da yer almıştı. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."



(İHA)