Türk Bankaların Kârlarında Yarıya Yakın Artış Bekliyor
Deutsche Bank, Türk bankalarının karlarında yüzde 46 büyüme beklediğini ifade etti.
Deutsche Bank, Türk bankalarının karlarında yüzde 46 büyüme beklediğini ifade etti. Banka, bunun nedeni olarak KGF'nin kredi hamlesini gösterdi.
Kaynak: Dunya.com
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