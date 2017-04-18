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Türk Bankaların Kârlarında Yarıya Yakın Artış Bekliyor
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Türk Bankaların Kârlarında Yarıya Yakın Artış Bekliyor

Deutsche Bank, Türk bankalarının karlarında yüzde 46 büyüme beklediğini ifade etti.

Türk Bankaların Kârlarında Yarıya Yakın Artış Bekliyor

Deutsche Bank, Türk bankalarının karlarında yüzde 46 büyüme beklediğini ifade etti. Banka, bunun nedeni olarak KGF'nin kredi hamlesini gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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Deutsche Bank, Kredi, Türk