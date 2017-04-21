Türk Avukat, Soykırım Kararının İptali İçin AİHM'ye Başvurdu

Almanya Parlamentosu'nun 2 Haziran'da aldığı sözde Ermeni Soykırımı kararının iptali için, Türk avukat Ramazan Akbaş, Alman Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Başvuru sonucunda gelen olumsuz karar neticesinde Avukat Ramazan Akbaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne konuyu taşıma kararı aldı ve Merkezi Fransa'nın Strasbourg kentine giderek AİHM'ye (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) başvuruda bulundu.



Wiesloch kentinde yaşayan Türk kökenli avukat Ramazan Akbaş Almanya'nın Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olduğu belirtilen dilekçede, Almanya Anayasasının 25. Maddesinin de devletler hukukunun yasalardan üstün olduğu hükmünü içerdiğini belirtti. Dilekçede, "Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 6. maddesinde soykırımın ancak mahkeme kararıyla tespitinin yapılabileceği hususu dikkate alındığında, yargı kararı olmaksızın yasama organı tarafından çıkarılan yasa, açık ve bariz yetkisizlik nedeniyle yok hükmündedir. Ancak verilen karar hukukun üstünlüğü noktasında düşündürücü bir karardır," denildi.



"AİHM kararları var"



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin 15 Ekim 2015 tarihinde açıkladığı İsviçre kararında da, soykırım suçuyla ilgili net ifadelere yer verildiği belirtilen dilekçede, 27510/08 sayılı kararda böyle bir suçun varlığına ancak eylemin yapıldığı ülkenin yetkili ceza mahkemesi veya yetkili Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (Lahey Adalet Divanı) karar verebileceğinin belirtildiği; ayrıca yine bu kararda, parlamentoların, hükümetlerin, akademik kuruluşların 1915 olayları hakkında soykırım kararı veremeyeceğinin de net bir şekilde ifade edildiğinin altı çizildi.



Akbaş; 'Soykırım Sözleşmesi'nin girişinde yer alan hüküm, soykırım suçunu 1946 tarihi itibariyle kabul edilen bir suç olduğunu ve devletlerin soykırım suçuna ilişkin bu sözleşmeyi yaparken bunu değerlendirecek sözleşme hükümlerini kabul ettiklerini ortaya koymaktadır. O halde Türkiye Cumhuriyeti'nin soykırım sözleşmesine bağlı olarak, hukuken sorumlu tutulmasına imkan bulunmamaktadır. Hukuki sürecin takipçisi olacağız ve sonucun Türkiye Cumhuriyeti lehine olacağından şüphemiz yok, diye konuştu.



Akbaş, soykırım kararının da ancak yerel ya da uluslararası ceza mahkemeleri aracılığıyla verilebileceğini, onun dışında alınan hiçbir kararın hukuken bağlayıcı olmadığını vurguladı.



Ne olmuştu



Alman Federal Meclisi'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından, söz konusu kararın iptali için Türk kökenli avukat Ramazan Akbaş başvuru yapmıştı. Alman Federal Mahkemesi de, sözde Ermeni soykırım tasarısının kabul edilmesi hakkında kendilerine yapılan başvuruyu reddetti.



Ramazan Akbaş konuyla ilgili, "Tarafımdan yapılan şikayeti inceleyen Anayasa Mahkemesi, 'Şikayet, Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmek üzere kabul edilmemiştir. Şikayet, davacının temel haklarının veya temel haklarına eşdeğer haklarına tecavüz edildiğine dair yeterince delil sunamamıştır' dedi. Kararın oy birliğiyle alındığını söyledi." Akbaş, karar bize ulaştı, hazırlıklarımızı yaptık, bir iki gün içersinde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacağız" dedi.



Almanya'da Federal Meclis'in 2 Haziran 2016'da sözde Ermeni Soykırımı'nı tanımasından sonra Anayasa Mahkemesi nezdinde bu karara karşı 8 ayrı şikayet yapıldı.



(Fotoğraflı) - Strasbourg