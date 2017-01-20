Türk Askerini Kaçıran DEAŞ'lının Ağabeyleri Tutuklandı

Fırat Kalkanı Harekâtı'yla büyük darbe alan terör örgütü DEAŞ, propaganda amaçlı olarak kaçırdığı Türk askeri Sefer Taş ve örgüt içerisine sızmış istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen Fethi Şahin'in görüntülerini yayınlamıştı. Sosyal medya üzerinden DEAŞ'ın propaganda amaçlı yayınladığı görüntülerde DEAŞ'lı bir kişi ise Türkçe konuşmasında Türkiye'yi tehdit ediyordu. Hürriyet bugün o teröristlerin kim olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu.

KARDEŞLERİ GÖZALTINA ALINDI

İhlas Haber Ajansı'ndan da konuyla ilgili önemli bir iddia geldi. Rehin tutulan askerlerin kurtarılması ve akıbetlerinin belirlenmesi için Türk istihbarat birimleri hem Suriye hem de Musul bölgesinde nokta operasyonlar yaptı. Çalışmalar aralıksız devam ederken, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri propaganda görüntülerini yayımlayan ve tehditler savuran kişinin Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşarken terör örgütü DEAŞ'a katılan Hasan A. olduğunu belirledi. Polis bu tespit üzerine terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda aralarında Hasan A. 'ın kardeş ve ağabeyleri Recep A. (20), Remzi A. (34), Davut A. (44) ile birlikte 5'i Suriye uyruklu 31 kişi gözaltına alındı. Zanlılar yaklaşık 21 gün boyunca emniyette sorgulandı.

HASAN A.'NIN KARDEŞLERİNE ÖZEL SORGU

Polis 21 gün boyunca Hasan A.'nın ağabey ve kardeşlerine özel sorgu yaptı. Ağabey ve kardeşler ifadelerinde Hasan A.'nın DEAŞ'a yıllar önce katılıp gittiğini, internette yayımlanan propaganda görüntülerindeki kişinin de Hasan A. olduğunu ancak kendilerinin örgüt ile bir bağlantısı olmadığını savundu. Ağabey ve kardeşlerin Hasan A. ile örgüte katıldığında bu yana görüşmediklerini öne sürdükleri öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından "terör örgüt DEAŞ'a üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 31 DEAŞ üyesinden 8'i tutuklanırken, 3'üne ev hapsi verildi. 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suriye uyruklu 5 kişi il göç idaresine teslim edildi.

Tutuklananlar arasında Hasan A. kardeşleri Recep ve Remzi A. bulunuyor. Davut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.