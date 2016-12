Türk Askeri Olmasaydı Oğlum Ölmüştü"

RIDVAN KORKULUTAŞ - Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab ilçesindeki evlerinde otururken terör örgütü DEAŞ'ın mermisiyle yaralanan 9 yaşındaki Suriyeli Ali Recep, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede bulunan Türk askerlerinin yardımı sayesinde hayatta kaldı.



Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle El-Bab ilçesinde 6 yıl boyuca sürekli yer değiştiren Recep ailesi, son olarak geldikleri Cennip köyünde bir eve sığındı.



Mobilyacılık yaparak geçimini sağlayan, maddi imkansızlıklar dolayısıyla ülkelerini terk edemeyen aile, kaldıkları köyde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile DEAŞ arasında çıkan çatışmalarda zor anlar yaşadı. Terör örgütü DEAŞ üyelerinin ateşlediği mermiler, 9 yaşındaki Ali Recep'e isabet etti.



Yoğun kan kaybeden oğulları için Türk askerinden yardım isteyen aile, çatışmaların ortasında kendilerine şefkat elini uzatan askerler sayesinde rahat bir nefes aldı. Türk askerlerinin çabasıyla sınıra getirilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından yeniden yaşama tutundu.



Baba Yasir Recep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 oğlu bulunduğunu söyledi.



İç savaş nedeniyle yıllardır farklı farklı yerlerde yaşadıklarını aktaran Recep, bu durumun kendilerini çok zorladığını belirtti.



Türk askerinin El-Bab'a gelmesinin kendilerini ve tüm bölge halkını çok sevindirdiğini dile getiren Recep, "Türk askeri geldiğinde eski günlerimize kavuşma ümitlerimiz daha da arttı. Türk askeri bizi, her zaman koruyor ve kolluyor. İnşallah El-Bab tamamen terör örgütü DEAŞ'tan temizlenecek." dedi.



Bulundukları yerde çıkan çatışmalarda ailesiyle evde otururken kurşun isabet etmesi üzerine çocuğunun yaralandığını kaydeden Recep, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"El-Bab'ta yoğun şekilde çatışma oluyordu. Çocuklarımla otururken bir kurşun geldi ve çocuğumu yaraladı. Sonra tanıdığım bir Türk komutanını telefonla arayıp yardım istedim. Türk komutan askeri araçla geldi ve çocuğumu güvenli bir şekilde sınıra ulaştırdı. Oğlumu sınırdaki ambulansla Kilis Devlet Hastanesine getirdiler. Çok şükür çocuğum şimdi Kilis Devlet Hastanesinde ve tedavisi çok iyi bir şekilde yapılıyor. Buradaki doktorlar ve hemşireler bizimle çok iyi bir şekilde ilgileniyorlar. O gün Türk askeri bize yardımcı olmasaydı, Allah göstermesin çocuğum ölecekti. Allah Türkiye'den razı olsun ve bu Türk askerini her türlü beladan korusun. Burada bizden hiçbir karşılık beklenmeden ilgileniyorlar, bizleri kardeşleri olarak görüyorlar. Kendi vatandaşlarıymış gibi bizimle ilgileniliyor. Allah'ın izniyle çocuğum iyileşecek. İnşallah El-Bab da terör örgütlerinden temizlenir ve bizler de güvenliğimize kavuşuruz."



"Genel durumu iyi"



Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Tuşat da Suriyeli Recep'in hastaneye getirildiğinde aşırı kan kaybı yaşaması nedeniyle durumunun kötü olduğunu söyledi.



Karnına kurşun isabet eden Recep'in bağırsaklarının bir kısmının alındığını, diğer organlarında çok fazla yaralanma olmadığını kaydeden Tuşat, şöyle konuştu:



"Ali geldiğinde durumu çok kötüydü, çok kan kaybetmişti. Batın yaralanması vardı ve aynı zamanda tansiyonları da alt düzeydeydi. En kısa zamanda değerlendirmesini yapıp hemen ameliyata aldık. Ameliyatın ardından servise aldık. Serviste gerekli bakımları yapıldı ve ihtiyaç olan kan verildi. İlaç tedavisi yapıldıktan sonra şu an iyiye gidiyor inşallah. Birkaç gün iyi bir şekilde besleyeceğiz. Yavaş yavaş mobilize etmeye başladık. Şu anda genel durumu iyi. İnşallah iyi gideceğini umut ediyoruz."



Tuşat, Suriye'den gelen yaralı çocukların tedavi edildikten sonra ayağa kalktıklarını örünce çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.