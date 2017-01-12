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Türk Akımı'nı Gazprom Finanse Edecek
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Türk Akımı'nı Gazprom Finanse Edecek
12 Ocak 2017 Perşembe 17:52
Gazprom, bu yıl içinde Türk Akımı'nın finanse edileceğini açıkladı.
Gazprom, bu yıl içinde Türk Akımı'nın finanse edileceğini açıkladı.
Kaynak:
Dunya.com
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