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Türk Akımı'nı Gazprom Finanse Edecek
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Türk Akımı'nı Gazprom Finanse Edecek

Gazprom, bu yıl içinde Türk Akımı'nın finanse edileceğini açıkladı.

Türk Akımı'nı Gazprom Finanse Edecek

Gazprom, bu yıl içinde Türk Akımı'nın finanse edileceğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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