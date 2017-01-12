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Türk Akımı'nı Gazprom Finanse Edecek
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Türk Akımı'nı Gazprom Finanse Edecek

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, bu yıl içinde Türk Akımı da dahil olmak üzere üç doğalgaz projesini finanse edeceklerini açıkladı.

Türk Akımı'nı Gazprom Finanse Edecek

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, bu yıl içinde Türk Akımı da dahil olmak üzere üç doğalgaz projesini finanse edeceklerini açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Zubkov, 2017'de Türk Akımı, Kuzey Akım 2 ve Sibirya'nın Gücü projelerinin kendilerine düşen bölümlerinin Gazprom tarafından finanse edileceğini söyledi.

"PROJELERİN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK"

Üç projenin de yüksek maliyete sahip olduğunu belirten Zubkov, "Bu nedenle yönetim kurulu olarak finansman şekliyle ilgili çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Gazprom'dan daha önce yapılan açıklamada, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi için geçen yıl 23,5 milyar rublelik yatırım yapıldığı duyurulmuştu.

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