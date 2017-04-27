Türk Akımı'nda İnşaat Başlıyor

Türk Akımı projesinde boru hattı inşasına bu yaz başlanacak.

Türk Akımı'nda İnşaat Başlıyor

Türk Akımı projesinde boru hattı inşasına bu yaz başlanacak.

Kaynak: Dunya.com

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Türk, İnşaat
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