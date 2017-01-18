Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Türk Akımı, Duma'nın Gündeminde
Ara
BİST 82.588 %0,27
DOLAR 3,7822 %0,64
EURO 4,0391 %0,35
PARİTE 1,0676 %-0,27
ALTIN 147,67 %0,54
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Türk Akımı, Duma'nın Gündeminde

Rus parlamentosunda Türk Akımı'nın onaylanması tavsiye edildi.

Türk Akımı, Duma'nın Gündeminde

Rus parlamentosunda Türk Akımı'nın onaylanması tavsiye edildi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>