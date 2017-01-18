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Türk Akımı, Duma'nın Gündeminde
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Tim 2017'den Umutlu
Türk-Rus Uçakları Halep'i Vurdu
Türk Akımı, Duma'nın Gündeminde
18 Ocak 2017 Çarşamba 17:02
Rus parlamentosunda Türk Akımı'nın onaylanması tavsiye edildi.
Rus parlamentosunda Türk Akımı'nın onaylanması tavsiye edildi.
Kaynak:
Dunya.com
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