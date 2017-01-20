Turizmin Yüzde 35'lik Diliminde Söz Sahibi Olan Mıce Sektörü Dernek Kurarak Güçlerini Birleştirdi

Yılın on iki ayında yapılabilen kurumsal turizm yani "MICE" Türkiye'de son 10 yıldır ciddi ivme kazanarak, artık turizmin bir kolu olmaktan çıkıp başlı başına bir sektör haline geldi. MICE, turizm sektörünün yanı sıra bölge ekonomilerinin kalkınması ve yan sektörlerin ayakta kalabilmesi adına da olmazsa olmaz bir dilimde yer alıyor.



Turizm gelirlerinin yüzde 35'e varan diliminde söz sahibi olan MICE sektörü, Türkiye'de bir ilki gercekleştirerek sektörü bir araya getiren güç birliğine imza attı. Sektör profesyonellerinin bir araya gelerek kurduğu Uluslararası MICE Derneği, MICE çalışan, acenta yönetici, sektörün paydaşlarını oluşturan dernek yöneticileri ve kanaat önderlerini 19 Ocak 2017 tarihinde Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn'da gerçekleşen ilk lansman gecesinde buluşturdu. Dernek Mart ayında tüm sektör paydaşlarının bir arada olacağı özel bir etkinlik de yapacak.



Sektörün geleceği için yapılabileceklerin tartışıldığı gecede konuşma yapan Uluslararası MICE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Söyler, "Çıkacağımız bu yolda sektörün gelişimine yönelik projeler üreterek, üyelerimizin de bu projeler içinde yer almasını sağlayacağız. Ayrıca, derneğimizin öncelikleri arasında üye ve sektör paydaşlarının sorunlarına çözüm üretilmesi ön planda yer alacak" dedi.



Türkiye'nin mevcut durumunu kongre turizmi açısından değerlendiren Söyler," Türkiye'nin geçirdiği zor süreç en çok uluslararası organizasyonları etkiledi. 2016'da Türkiye'nin bu konuda kan kaybı yaşadığını belirtmeliyiz. Biz de derneği sektörün kanayan yaralarını durdurmanın yanı sıra çok daha güçlü hale gelebilmesi için kurduk. Ancak bu noktada şunu belirtmeliyiz ki MICE sektöründe diğer turizm alanlarından farklı olarak uzun vadede planlama ve karar süreci gerekiyor. Sektörün yararına olabilecek tüm çalışmalarda ve projelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışabileceğimiz mesajını da vermek istiyoruz" diye konuştu.



Gecede konuşma yapan Uluslarası MICE Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt şunları söyledi: "Derneği Türkiye'de MICE sektörüne hizmet veren üye ve paydaşların tek çatı altında toplanmak, sektörü doğru yönlendirmek, geleceğe hazırlamak, daha etkin ve donanımlı bir örgütsel yapılanma sağlayabilmek amacıyla kurduk. Türkiye'nin içinde bulunduğu krizi daha hızlı atlatabilmesi için yurt dışında yapılacak çalışmaların ve tanıtımların hızlandırılması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı çalışmaları takdirle izliyoruz ve bu çalışmaların artırarak devam edeceğini düşünüyoruz. Aksi taktirde MICE dahil turizmin pek çok alanında yaşanan olumsuzlukların 2017, 2018 ve 2019'da süreceğini öngörüyoruz. Türkiye'nin çok özel bir dönemden geçtiği göz önüne alınarak, çalışmaların dozunun daha da artırılması gerekiyor". - İSTANBUL