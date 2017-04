Turizme kardeş ülke Azerbaycan dopingi

Azerbaycan'dan gelen seyahat acentaları ile tur operatörleri Türkiye'de ağırlandı



İZMİR - Türkiye'nin 2016 yılında gelen turist sayısının azalması turizm gelirlerinin düşmesine yol açarken, yaz dönemi için kardeş ülke Azerbaycan'dan birçok seyahat acentası ile tur operatörleri Türkiye'de ağırlandı. Öte yandan önümüzdeki günlerde de 65 Alman seyahat acentası İzmir'de ağırlanacak.

Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere terör olaylarının etkisiyle özellikle 2016 yılında yaşanan sıkıntıların telafi edilmesi için İzmir de harekete geçti. Gerek yurt dışı gerek yurt içinde İzmir'i en iyi şekilde tanıtmak için faaliyetlerde bulunan İzmir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Azerbaycan'dan gelen tur operatörler ile seyahat acentalarını İzmir Balçova Termal Otel'de ağırladı.

"Bol bol turist getirecekler"

Azerbaycanlı yetkililere İzmir'i gezdirdiklerini ve ülkelerinden turlar düzenlemeleri için anlaşma yapma yolunda olduklarına işaret eden İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, Şu an Azerbaycan'dan tur operatörü ve acenta sahibi arkadaşlarımız burada. Azerbaycan'daki tur operatörlerine burada termal otellerimizi, hastanelerimizi, kıyılarımızı, turistik yerlerimizin hepsini gezdirip dolaştıracağız. Bu insanlar İzmir'in nasıl cennet bir şehir olduğunu görecekler. Orada inşallah pazarlamalarını yapıp, buraya bol bol turist getirecekler" dedi.

Almanya'dan 65 seyahat acentası gelecek

Türkiye turizmini canlandırmak i.in faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Karaçanta, "30 Nisan'da Almanya'dan 65 tane tur operatörü ve acenta getiriyoruz. 2015'te 36 milyon turist ağırlayan Türkiye dünya sıralamasında 6. sıradaydı. 40 milyona yakın turizm geliri olan ülkemiz dünya sıralamasında 12. sıradaydı. Fakat Rusya ile yaşanan uçak krizi, akabinde patlayan bombalar ve 15 Temmuz darbe girişimi ile 2016 kötü bir yıl oldu. İnşallah bunarlı telafi edeceğiz, 2017 yılında çok ümitliyiz. En azından 2016 yılında daha iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye gelen Azeri turist 640 bin civarında"

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 640 bin civarında olduğuna değinen Karaçanta, "Azerbaycan ile bizim aramızdaki sıkıntı uçak. Bir defa İzmir'e direk uçak seferleri yok, bir de uçak fiyatları çok pahalı. Bu uçak fiyatlarını biraz daha aşağı çekebilirsek, direk İzmir'e de uçak seferleri koyabilirsek inşallah bu işi başaracağız. Her Azerbaycanlı'nın birinci tercihi Türkiye'dir ve her gün uçak biletlerinin pahalı olmasına rağmen Bakü'den İstanbul'a 10 sefer var.İnşallah bunları İzmir'e de sağlayabilirsek İzmir'i daha ilerilere taşıyacağız" dedi.

