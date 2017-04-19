Turizmde Erken Rezervasyon İç Piyasayı Hareketlendirdi

Turizmde erken rezervasyon iç piyasayı hareketlendirdi



MUĞLA - Muğla'nın turistlik ilçesi Marmaris'te bu yıl erken rezervasyonda iç turizmi hareketlendirdi. İlçede turizmciler iç piyasadaki talebe göre kampanyaları uzatmaya başladı.

2017 Sezonunda turizm sektörü iç pazarda 2.5 milyona yakın erken rezervasyon beklerken bu sayının 5 milyonu bulması bekleniyor.

İç pazara yönelik ciddi kampanyalar erken rezervasyon satışlarını yükseltti. Otellerin verdiği fiyat ve iç pazarda tur operatörlerinin yaptığı kapsamlı hareketler ciddi bir hareketlenme getirdi. 2.5 milyon civarında erken rezervasyon hareketini gözlemlenirken bu durum bugüne kadar görülen en büyük hareketlenme olarak adlandırılıyor.

İç pazarın potansiyelinin artmasının turizmciler açısından sevindirici olarak yorumlandı. Turizmci İsmail Özbozdağ,yaptığı açıklamada, Marmaris'te erken rezervasyonda yüzde 30 artış yaşandığını söyledi. Özbozdağ şöyle konuştu: "Yıllar önce erken rezervasyon Avrupa ülkeleriyle yaptığımız çalışmalarla başladı.Özellikle Almanya ve İngiliz pazarında öne çıktı ve çok iyi verimler aldık.Fakat iç pazarda TÜRSAB ile beraber Bakanlığımızın çalışmaları sonucunda erken rezervasyon konusunda çok önemli adımlar atıldı.Bir kere kendi vatandaşımız hem kredi kartları le uzun vadeli hem de dilediği tesiste hem de yüzde 20 yüzde 25'e varan indirimlerle tatil yapma fırsatı buldu.Ve bugün baktığımız zaman en az 5 milyon vatandaşın ülke içinde otellere booking yaptığını görüyoruz."

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Genel sekreteri Menderes Akbulut ise, geçen dönemlere göre bölgede erken rezervasyon satışlarında yerli turizmin ivme kazanmaya başladığını belirtti.Son yıllarda sektörün iç turizme yönelik çalışmaları pozitif yönde ilerlediğini kaydeden Akbulut, şu anda gözüken artışın yüzde 30 ile 35 oranında olduğunu bunun sezon boyunca daha artmasını beklediklerini ifade etti.

(VE-MB-