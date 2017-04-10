Turizmde Alternatif: Turistik Denizaltı - Antalya

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Özel tasarım deniz altı seyir teknesi yoğun talep görüyor

Yalova'da katamaran tekne üreticisi bir girişimci, geçen yıl İzmirli bir turizmcinin talebi üzerine "deniz altı seyir teknesi" üretti

Üzerinde 3, denizin altını gösteren kabininde ise 2 olmak üzere 5 kişiyi taşıyabilen tekneyle gece ve gündüz gezinti yapılabiliyor

Girişimci, patentini aldığı ve bugüne kadar 10 adet üretip, sattığı tekneye yoğun talep alıyor

İSMAİL ERSAN - Yalova'da, katamaran tekne üretimi yapan 52 yaşındaki girişimci Nadir Tunçay, turistlere denizin üstü ve altında seyir keyif yaşatacak özel tasarımlı tekne üretti.



Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde 10 yıldır katamaran tekne üreten Tunçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl İzmirli bir turizmcinin talebi üzerine deniz altını gözetleme imkanı sunan katamaran tekne geliştirdiklerini söyledi.



Tunçay, "Türkiye ve Avrupa'da tek olan bu deniz altı seyir teknesini yaklaşık 8 aydır üretiyoruz." dedi.



"Çok kısa sürede ciddi sipariş aldık"



Bu tekneyle Türkiye'deki denizlerin eşsiz güzelliğini hem yüzeyden hem de alttan görebilmenin mümkün olduğunu belirten Tunçay, şöyle konuştu:



"Turizme çok büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Turizmciler teknemize çok büyük ilgi gösterdi. Çok kısa sürede ciddi sipariş aldık.Teknemizi denizde test ettik.Testlerde de başarı elde ettikten sonra da satışlarımıza başladık. Bu kadar kısa bir süre içinde 10 tekne üretip, müşterilerimize gönderdik. Bundan sonrası için de ciddi sipariş alıyoruz. Fiyat açısından, Türkiye'de imal edildiği için çok uygun. Her turizmcinin kolaylıkla alabileceği fiyatta bir tekne."



Teknenin deniz altını gösteren kabin kısmının cam olduğunu dile getiren Tunçay, "Buraya iki kişi girebiliyor. Üç kişi de teknenin üst kısmında oturabiliyor. Yani 5 kişi taşıyan tekneyle denizin altını, üstünü gezebilirsiniz." ifadesini kullandı.



4 kişilik kabine sahip tekne üzerinde çalışıyorlar



Tunçay, 20 beygir gücünde bir motora sahip teknenin patentini de aldıklarını vurgulayarak, kabininde 4 kişinin bulunabileceği yeni bir tekne üzerinde çalıştıklarını söyledi.



Tekneyle 24 saat gezinti yapılabileceğini dile getiren Tunçay, şunları kaydetti:



"Gece sürüşü için su altı projektörleri ve kameraları mevcut. Camlarımız çift cam ön taraftaki cam kırılsa dahi altındaki cam su geçirmeyi engelliyor. Batma riski en aza indirildi. Teknemiz 5 metre boyunda 2,42 metre ene sahip. Benzeri Güney Amerika'da var Avrupa'da henüz üretilmedi. Bu teknemize yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da talep geliyor. Yunanistan'daki bir firma, bu teknenin ülkelerindeki tüm satış haklarını bizden istedi. Bu talepler gelmeye devam ettikçe istihdama da ciddi manada katkımız olacak. Bu tekne ile epey bir istihdam sağlayacağız."