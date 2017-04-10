Turizmde Alternatif: Turistik Denizaltı
Antalya'nın Alanya ilçesinde test dalışlarının ardından hizmete giren turistik denizaltı "Nemo Primeroo", yerli ve yabancı turistlere mavi suların güzelliklerini görme fırsatı sunuyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde test dalışlarının ardından hizmete giren turistik denizaltı "Nemo Primeroo", yerli ve yabancı turistlere mavi suların güzelliklerini görme fırsatı sunuyor
Kaynak: Dunya.com
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