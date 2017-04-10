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Turizmde Alternatif: Turistik Denizaltı
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Turizmde Alternatif: Turistik Denizaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde test dalışlarının ardından hizmete giren turistik denizaltı "Nemo Primeroo", yerli ve yabancı turistlere mavi suların güzelliklerini görme fırsatı sunuyor.

Turizmde Alternatif: Turistik Denizaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde test dalışlarının ardından hizmete giren turistik denizaltı "Nemo Primeroo", yerli ve yabancı turistlere mavi suların güzelliklerini görme fırsatı sunuyor

Kaynak: Dunya.com

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