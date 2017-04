Turizmde Alternatif: Turistik Denizaltı

OKTAY ÖZDEN - Akdeniz'in su altı güzelliğini görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Antalya'nın Alanya ilçesindeki turistik denizaltı "Nemo Primeroo" ile mavi suların derinliklerinde yolculuk yapıyor.



Alanya derinliklerinde Nemo Primeroo ile çıkılan yolculuğa katılanlar, denizaltının seyir camlarından su altı canlılarını seyretme fırsatını yakalıyor.



ZZT Ulucan Marine firmasının Jamaika'dan ithal ettiği, Finlandiya yapımı 22 yolcu, 2 mürettebat kapasiteli söz konusu turistik denizaltı, 13 metre uzunluğunda, 2,4 metre eninde, 42 ton ağırlığında ve maksimum 100 metre derinliğe inebilme özelliğine sahip. Nemo Primeroo'da 180 santimetre çapında bir pilot camı ile 80 santimetre çapında 12 seyir camı bulunuyor.



Gelişmiş teknoloji ve sıkı emniyet sistemlerine sahip turistik denizaltı, yüksek batarya kapasitesiyle 10 saat kesintisiz seyir imkanı, 72 saat 30 dakikaya kadar su altında kalabilme özelliğini de barındırıyor. Aynı zamanda su altında yüksek manevra kabiliyetiyle dikkati çeken denizaltı, aynı gün içerisinde dışarıdan hiçbir destek almadan 10 dalış yapabiliyor.



Dalış ve denge sistemleri Nemo Primeroo'nun 1 dakikadan az sürede dalış ve satıh yapmasına, su altında rahat kontrolüne imkan veriyor. Dalış süresince denizaltındaki hava sürekli tazelenerek, iç ortam klimayla serin tutularak yolcuların konforlu ve sağlıklı bir gezi geçirmeleri sağlanıyor.



Deniz altı dünyasının güzelliklerine tanıklık edenlere, dalış sonunda Akdeniz'in derinliklerini keşfetmelerinin anısına birer "aquanaut sertifikası" veriliyor.



Günde 8 seferle yılda 35 bin turist hedefi



ZZT Ulucan Marine Genel Müdürü Doğucan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortalama 1 saat süren turun Alanya Yat Limanı'ndan başlayıp aynı yerde sona erdiğini belirterek "Nemo Primeroo'nun ithalatının ardından gerekli izinleri aldık ve test dalışlarımızı yaptık. Test dalışların bitmesiyle 5 gündür, günlük iki sefer yapıyoruz. Ancak talep çok yoğun ve sefer sayısını 8'e çıkaracağız." dedi.



Şahin, marinada turistik denizaltı için güvenli bölge oluşturulduğunu, su altına heykeller de yerleştirildiği ve ayrıca yolculuk sırasında dalgıçların şovlar gerçekleştirebildiğini dile getirdi.



İçeride atmosfer basıncı korunduğu için yolcuların kulaklarında bir basınç değişikliği hissetmediğini vurgulayan Şahin, "Her yaştan fiziksel kondisyonu yeterli olan kişiler, denizaltımızla su altı güzelliklerini keşfetmek için bizimle dalış yapabilirler." diye konuştu.



Firma sahibi armatör İzzet Ulucan ise "Nemo Primeroo, geçen yıl kasım ayında Türk Loydu'nun sıkı ve taviz vermez denetiminden geçerek klas sertifikasını başarıyla almıştır. Firmamızın felsefesi önce güvenlik, sonra konfor ve insanlara yeni deneyimler yaşatmaktır." dedi.



Ulucan, denizaltıyla turistik tura katılanların farklı bir deneyim yaşadığını, su altında da ayrı bir dünyanın var olduğuna tanıklık etmenin keyfini çıkardığını kaydetti.