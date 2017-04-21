Turizmde 4 Bin İlana 1 Milyon İş Başvurusu Yapıldı

2017 yılının ilk üç ayı itibariyle turizm sektöründe yayınlanan 3 bin 840 ilana 935 bin 812 başvuru yapıldı. Buna karşın İstanbul, Antalya, İzmir gibi turizm potansiyeli yüksek illere göre yapılan değerlendirmede ise 2017'nin ilk üç ayında yayınlanan ilan sayılarında artış yaşandı.