Turizmde 2017 Beklentileri

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "2017 yılı 2016'ya göre hepimizi daha da rahatlatacak ve verimli geçecek diye temenni ediyoruz. Bizim en büyük dayanağımız turizm. Turizm de daha iyi olacak diye verilerimiz var." dedi.



Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2017 Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Karaloğlu başkanlığında yapıldı.



Karaloğlu, yaptığı konuşmada, 2017 yılının ilk olağan yönetim kurulu toplantısını düzenlediklerini belirtti.



Gündem maddeleri arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile BAKA'nın birlikte yapmayı planladığı "Güneş Enerjisi Santrali Kurma ve Üretilecek Enerjiyi Çiftçiye Kullandırma" projesinin olduğunu ifade eden Karaloğlu, projenin Antalya çiftçisi için önemli olduğuna dikkat çekti.



Vali Karaloğlu, "Buradan üretilecek enerji sera çiftçisine de kullandırılacak. Antalya çiftçisini daha rekabetçi hale getirecek ve tabana yayacak önemli bir proje. Bununla ilgili çalışmaları değerlendireceğiz." diye konuştu



2017'nin geçen yıla göre daha iyi olacağını da ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:



"2017 yılı 2016'ya göre hepimizi daha da rahatlatacak ve verimli geçecek diye temenni ediyoruz. Bizim en büyük dayanağımız turizm. Turizm de daha iyi olacak diye verilerimiz var. İnşallah önümüzdeki dönem BAKA ile turizm ve tarımda yeni pazarlar bulma noktasında bazı çalışmalarımız olacak."



Toplantı, daha sonra basına kapalı gerçekleşti.