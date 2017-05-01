Turizmde 1 Mayıs Bereketi! Tatil Bölgeleri Yüzde 100 Doluluğa Ulaştı

Hafta sonu tatilinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşmesi, tatilcinin de turizmcinin de yüzünü güldürdü. Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ile 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaş kendini yollara vurdu. Turizm tesislerinin makul fiyatlarının da etkisi ile kimi bölgelerde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Yaz sezonu açılmadan, 1 Mayıs ile turizm sektöründe bayram havası yaşandı.

KKTC'DE BOŞ ODA YOK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, 3 günlük tatili vatandaşların fırsata çevirdiğini söyleyerek, "1 Mayıs; Kastamonu, Safranbolu, Kapadokya bölgelerinde erken bayram yaşattı. Tatilciler Çanakkale'de bozcaada'ya, İzmir'de Urla ve foça'ya akın etti. KKTC'de oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Turizmcinin yüzü güldü" dedi. Anı Tur Başkanı Veli Çilsal da "Referandum sonrası insanlar hem rahatladıkları için hem de döviz düştüğü için 3 günlük tatili değerlendirmek istedi. Ciddi bir tatil trafiği ortaya çıktı" diye konuştu.

TURİZMCİYİ ŞAŞIRTTI

1 Mayıs için böyle bir hareketliliği beklemediklerini belirten Veli Çilsal, şöyle devam etti: "Türkiye genelinde 30 bin otel var. Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İstanbul'un çevresindeki tatil beldelerine yoğun ilgi yaşandı. Ege ve Akdeniz'de açık olan otellerin yüzde 70'i doldu. Abant, Sapanca, Ağva'da boş oda kalmadı. Uludağ, Kartalkaya'ya da ciddi bir akım oldu. Bu arada Karadeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu kültür turları da rağbet görmeye başladı. Bu turlarda da ciddi bir satış var. Turizmci sezonu erken açtı, sektör bayram etti. Şimdiye kadar 1 Mayıs'ta böyle bir hareketlilik yaşamadık. Bunda güven ortamının da etkisi büyük." Otel fiyatlarının şu anda makul seviyelerde olduğunu söyleyen Çilsal, "Otelciler iç pazara yöneldi. Fiyatları da makul tuttuğumuz için çok iyi satış rakamlarına ulaştık" dedi.

'19 MAYIS'TA YER KALMAYACAK'

19 Mayıs rezervasyonlarının da çok iyi gittiğini anlatan Veli Çilsal, şimdiden rezervasyonlarda yüzde 80-85 doluluğa ulaştıklarını kaydetti. Çilsal, 19 Mayıs'ta Akdeniz ve Ege bölgeleri ile İstanbul'a yakın tatil beldelerinin yüzde 100 doluluğa ulaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu sözlerine ekledi.