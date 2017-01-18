Turizmciler, Antalya'daki 'Hotel Equipment'ta Buluştu

ANTALYA'da turizm sektörünün en önemli fuarlarından Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) 28'inci kez açıldı. 311 firmanın stant açtığı fuara, 35 ülkeden ziyaretçi ve alım heyetleri katıldı.



Antalya EXPO Center'da ANFAŞ Fuarcılık tarafından 28'incisi gerçekleştirilen Hotel Equipment, 18-21 Ocak tarihleri arasında düzenleniyor. Fuarın açılışına Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ANFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Badak ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.



Fuara ilişkin bilgi veren ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, 311 firma ve 35 ülkeden katılımcıyla bu yıl fuarın daha büyük önem arz ettiğini vurguladı. Özer, bu yıl fuara katılım sağlayan yeni ülkeleri İran, Umman, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Romanya, Fransa Kosova, Polonya, KKTC, Makedonya, Azerbaycan, Arnavutluk, Dubai ve Tunus olarak sıraladı. Antalya'da yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle turizm ve bağlı sektörlerin zor bir dönem yaşadığını belirten Özer, "Herşeye rağmen fuarlarımızı iptal etmeyip inadına devam ettirerek hedeflerimize ulaşmak için biraz önce saydığımız ülkeleri de ekleyerek fuarımızı büyütmeye çalıştık" diye konuştu.



OTEL LOBİSİNDEN 40 BİN METREKAREYE



Çeyrek asır önce bir otel lobisinde başlayan, bugün 40 bin metrekare salonlara taşınan ve Türk turizmi açısından önemli bir fuar olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, "Dünyanın konjonktürel olarak yaşadığı bir bunalım sürecinden geçiyoruz. Sadece Antalya değil, dünyanın birçok ülkesi turizmde sıkıntı yaşıyor ama dünyanın bu buhrandan çıkmasının yolu da turizm. Çünkü turizm barışın sembolüdür ve dünya milletlerini birbirine yaklaştıran, ilişkileri güçlendiren turizm sektörüdür. İnsanlar farklı ülkelere daha çok seyahat etmeli ve dost olmalı. Dünyanın bugünkü sıkıntılı döneminden çıkması için inadına turizm denilmelidir" dedi.



ÖLÜ SEZONDA FUAR VE KONGRE TURİZMİ



Hotel Ekipmanları Fuarı'nın sektörün en son geldiği noktayı görme, sektördeki yenilikleri keşfetme açısından önemli olduğunu belirten Vali Karaloğlu, yeni ürünler, işbirlikleri ve inovatif ürünlerin burada yakalanması için turizm ve konaklama sektörü açısından önemli olduğunu söyledi. Antalya'nın dünyanın en önemli turizm destinasyonu ve en çok yatağı barındıran kaliteli otellerin bulunduğu şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "İnsanlara 'Neden Antalya' sorusunun cevabını da bulmamız lazım. Sadece sahil ve oteller olmamalı. Fuar ve kongre turizmi de olmalıdır. Ölü sezon denilen kış aylarını fuar ve kongre turizmiyle güçlendirebiliriz" diye konuştu. BU SENE DAHA İYİ OLACAK



Ülkemizin bugünlerde en çok ihtiyacı olan etkinliklerin böylesi fuarlar olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise "Bu senenin geçen seneden daha iyi olacağı düşüncesindeyim. 2016 zor bir seneydi, buna rağmen 6.5 milyon turist ağırladık. Bu sorunlar başka ülkelerde yaşansaydı bırakın 6.5 milyonu, 6 turisti bile zor bulurlardı. Hükümetimizin uçak ve diğer destekleriyle geç de olsa toparlanma süreci yaşadık. Bu fuara 40'lar civarı bir rakamla başladığımızı hatırlıyorum. Bugün 300'ün üzerinde markanın katıldığı bir fuardan bahsediyoruz ve artık ANFAŞ'ın salonlarına sığmıyor. ANFAŞ da kapalı mekan kapasitesini yüzde 100, 20 binden 40 bin metrekareye çıkardı. Açık alanla düşünüldüğünde 60 bin ve inşallah ANFAŞ'ı 80 bin m2'lere yükseltmek için çalışıyoruz ve bunu da başaracağız" dedi.



MEVSİMSELLİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ FUARLAR



Antalya'nın yurtiçi ve yurtdışından misafirin ağırlandığı Türkiye'nin en önemli şehri olduğunu vurgulayan Akdeniz Turistik Otel ve İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı, "ANFAŞ 28 yıldır Türkiye ve Antalya turizmine bu fuarla önemli katkılar sağlamaktadır. Bu fuarlar yapıldığı şehre tanıtım anlamında ve Antalya otelciliğinin gelişmesi adına ciddi katkı sağlamaktadır. İkincisi turizmin evrensel sorunu var ve mevsimsellik sorunu diyoruz. Mayıs- Ekim arasında yoğun bir dönem geçerken diğer aylar ise düşük sezon. Bu düşük sezonda ziyaretçi trafiği yaratılması, ekonomiye katkı sağlanması ve mevsimsellik sorununun çözülmesi açısından bu fuarları çok önemsiyoruz" dedi.



Hotel Ekipmanları Fuarı'nın bütün turizm sektörü için oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, "İnşallah bu fuar döneminde çok güzel işbirliği anlaşmaları imzalanır. POYD olarak tüm yöneticilerimizin, üyelerimiz ve çalışanlarımızın buraya katılması için çağrıda bulunduk" dedi. - Antalya