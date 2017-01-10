Turizmci Var, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden turizmci Mahmud Var için tören düzenlendi.



Serik'in Belek turizm merkezindeki evinde dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden TUI Hotels And Resorts Turkey Ortak Yönetim Direktörü Mahmud Var için Robinson Club Nobilis Otel'de tören düzenlendi. Törene, Robinson Otelleri CEO'su Bernd Möser, Robinson Nobilis Golf Otel Genel Müdürü Ernie Noelle, Mahmud Var'ın nişanlısı Christina Schmuckek, otel yöneticileri ve mesai arkadaşları katıldı. Törende Möser, "Kendisini 1.5 yıldır tanıyorum. Çok çalışkan ve çok iyi bir mesai arkadaşı ve dosttu. Burada Robinson ailesi olarak her zaman tanıdığım ender insanlardan biri olarak seni kalbimizde yaşatacağız" dedi.



Tören, Kuran-ı Kerim okunmasıyla sona erdi. Turizmci Mahmud Var, yarın öğle vakti İstanbul Zincirlikuyu'da toprağa verilecek. - ANTALYA