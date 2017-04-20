Turizmci Gençler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Kızılcahamam Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, Turizm Haftası ve 2016-2017 öğretim yılı mezuniyet törenleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.



Okul müdürü Handan Arslan, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı ziyarette, mozoleye çelenk koyulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.



Daha sonra Arslan, Anıtkabir Özel Defterine şu notu yazdı:



"Yüce Atam, Kızılcahamam Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017 mezuniyet törenleri kapsamında öğretmen ve öğrencilerimizle huzuruna geldik. En büyük eserin olan ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetlerin üstüne çıkarmak için hiç durmadan çalışacağımızdan endişen olmasın. Bizler, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak asla senden vazgeçmeyeceğiz."



Ziyaret, Anıtkabir'deki panoramik müzenin gezilmesiyle son buldu.