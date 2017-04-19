Turizm yazarları Troia ören yerinde



ÇANAKKALE - Çanakkale'de, turizm yazarları, Troia antik kentini ziyaret etti.

Toria ören yerindeki ziyarete Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz ile turizmciler katıldı. Vali yardımcısı Dağ, "2018 'Troia yılı ilan edildi. Çanakkale'de 2018'e yönelik farklı faaliyetler düzenlenmeyi düşünüyoruz. Troia'nın 2018 yılı için turizme çok büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz. Sadece Çanakkale için değil, Çanakkale dışında da Türkiye'nin dışarıdaki itibarının tekrar yükselmesi için büyük bir manevra ve güç olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili hükümetimizin de desteği var. Çok ciddi faaliyetler düzenlenmesi gerekiyor. Çanakkale'nin, ülkemizin ve bölgemizin tanıtımında büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum. Bu tanıtıma en büyük katkıyı sağlayacak olan da basın mensuplarıdır. Biz ne kadar konuşursak konuşalım, biz ne kadar iş yaparsak yapalım, her halükarda bunun tanıtımı basının aracılığıyla olacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından konuklara Troia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Arslan tarafından bölge hakkında bilgi aktarıldı. Turizm yazarları, daha sonra Assos antik kenti, Apollon Smintheus ve Alexandria Troas bölgesini ziyaret edecek.