Turizm Yazarları Troia Antik Kenti'ni Gezdi
ÇANAKKALE'ye gelen bir grup turizm yazarı, Turizm Haftası kapsamında Troia Antik Kenti'ni gezdi.
ÇANAKKALE'ye gelen bir grup turizm yazarı, Turizm Haftası kapsamında Troia Antik Kenti'ni gezdi.
Kültür ve Turizm Çanakkale İl Müdürlüğü tarafından 41'inci Turizm Haftası ve 2018 Troia yılı kapsamında kente gelen turizm yazarları, Troia Antik Kenti'ni gezdi. Turizm yazarları ve gazetecileri antik kent girişinde; Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz karşıladı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kılıç, Çanakkale Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği (ÇATOD) Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Aydeğer ile turizmciler toplantıya katıldı. Troia örenyerinde Truva atı önünde düzenlenen basın toplantısında Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, 2018 Troia yılında etkinlikler düzenlemeleri gerektiğini söyledi.
Troai Antik Kenti'nin ülkenin, bölgenin ve Çanakkale'nin turizmde tanıtımında büyük bir rol oynayacağını ifade eden Vali Yardımcısı Dağ, "2018, 'Troia Yılı' ilan edildi. Çanakkale'de 2018'e yönelik farklı etkinlikler düzenlenmeyi düşünüyoruz. Troia'nın 2018 yılı için turizme çok büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz. Sadece Çanakkale için değil, Çanakkale dışında da Türkiye'nin dışarıdaki itibarının tekrar eski konumuna gelebilmesi için büyük bir manevra ve güç olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili hükümetimizin de hem yerel aktörler hem de genel bütçeden sağladığı imkanlarla çok ciddi anlamda Troia Yılı'nda bizlerin etkinlikler düzenlemesi gerekiyor. Çanakkale'nin, ülkemizin ve bölgemizin tanıtımında büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum" dedi.
Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ise, Assos Antik Kent'inin UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması için Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinden girişimde bulunduklarını söyledi.
Konuşmanın ardından Troia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Arslan, turizm yazarları ve basın mensuplarını Troia ören yerini gezdirerek, bölge hakkında bilgi verdi. Turizm yazarları, buradaki ziyaretin ardından Assos Antik Kenti, Apollon Smintheus ve Alexandria Troas bölgesini gezecek. - Çanakkale