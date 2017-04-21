Turizm Sezonundaki Yoğunluğun Artmasını Bekliyoruz"
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "Tanıtımlar ve Körfez ülkelerinden Trabzon'a direkt uçuşların artmasıyla turizm sezonundaki yoğunluğun artmasını bekliyoruz.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "Tanıtımlar ve Körfez ülkelerinden Trabzon'a direkt uçuşların artmasıyla turizm sezonundaki yoğunluğun artmasını bekliyoruz." dedi.
Yavuz, İl Turizm Koordinasyon Kurulu'nun 2017 yılı ikinci toplantısında yaptığı konuşmada, Trabzon'un turizm sezonunda yurt içi ve dışında etkin tanıtımının yapılacağını söyledi.
Turizmde tanıtımın önemine dikkati çeken Yavuz, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde 24-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Dubai Fuarı'nda turizm paydaşlarımızla şehrimizin etkin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Tanıtımlar ve Körfez ülkelerinden Trabzon'a direkt uçuşların artmasıyla turizm sezonundaki yoğunluğun artmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Direkt uçak seferleriyle ilgili bilgi veren Yavuz, "Haziran ayından itibaren Air Arabia firması Dubai'den Trabzon'a, Pegasus firması Abu Dabi'den Trabzon'a, Türk Hava Yolları ise Riyad, Cidde ve Medine'den Trabzon'a direkt seferlere başlayarak turizme katkı sağlayacaktır. Ayrıca turizm acentelerimizin Körfez ülkelerinden Trabzon'a düzenleyeceği charter seferlerinin de turizm sezonunu hareketlendirmesini bekliyoruz." diye konuştu.
Toplantıda, 25-27 Mayıs'ta yapılması planlanan "Ankara Trabzon Tanıtım Günleri ve Hemşehri Buluşmaları"nın hazırlık çalışmaları da görüşüldü.
Araklı ilçesinin Pazarcık Mahallesi'nde 22 Nisan'da gerçekleştirilecek Turizm Haftası etkinliklerinin ise hava muhalefeti nedeniyle 7 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi.
Toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da turizm sezonunda yapılması planlanan çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.
Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aşkın Asan, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ile DOKA uzmanları katıldı.