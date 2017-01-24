Turizm Sezonu Öncesi Huzur ve Güvenlik Toplantısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında 2017 turizm sezonu öncesi geniş katılımlı güvenlik ve huzur toplantısı yapıldı.



Antalya'da huzurlu ve güvenli bir turizm sezonu için yapılması gerekenlerin görüşülüp karara bağlandığı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Polisevi'nde düzenlenen toplantıya Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Vali Yardımcısı Mehmet Kurdoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yusuf Kelleli, kaymakamlar, İlçe Emniyet Müdürleri ve İlçe Jandarma Komutanları katıldı.



Turizm sezonu öncesinde Antalya genelinde huzur ve güvenlik için her türlü tedbirlerin görüşülerek karara bağlandığı yaklaşık 5 saat devam eden toplantıda alınan kararlar ilçe bazlı olarak sektör temsilcileriyle de konuşulacak. - ANTALYA