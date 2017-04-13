Turizm sektörünün en önemli etkinliği Uzakrota Travel Summit

17 Kasım 2017'de düzenlenecek zirvede lüks, teknoloji, girişim ve otel rezervasyon konseptleri altında, 4 ayrı salonda geçen seneye göre %100'lük artışla 1500 kişinin katılımı hedefleniyor. Fairmont Quasar İstanbul'da düzenlenecek Uzakrota Travel Summit 2017'de bu yıl ilk defa "Startup savaş alanı" kurulacak ve turizm sektöründen 15 girişim yarışacak.

Zorlu geçen bir yılın ardından bu seneye moralli giren turizm sektörü için Uzakrota Travel Summit bu sene daha da önem kazanıyor. Zengin içeriğinin yanı sıra, katılımın geçen seneki zirveden en az iki kat fazla olması planlanıyor. Özellikle acente, otel, ajans ve teknoloji şirketlerinden yoğun bir profesyonel katılımın gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca turizm konusunda etkili blogger'lar da bu yılki zirvede yine yer alacaklar.

Sağlık turizmindeki fırsatlar

Zirvede düzenlenecek paneller içerik olarak bu sene de çeşitlilik gösterecek ve sektörün güncel durumuna ışık tutacak konuşmalara yer verilecek. Bölgesel gelişmeler sebebiyle turizm sektörünün pek iç açıcı bir sezon geçirmediğini söyleyen Uzakrota kurucusu Gökhan Erdoğan, zirvede güncel gelişmelerin ve geçen sezonun deneyimlerinin de yoğun biçimde konuşulacağını söyledi.

Türkiye'de son yıllarda öne çıkan sağlık turizminde yeni fırsatların bu yılki zirvede masaya yatırılacağını aktaran Erdoğan "Özellikle TURSAB'ın sağlık turizmini destekleyecek çalışmaları anlatılacak. Cruise sektörü de bu yılki zirvede konuşulacak. Her ne kadar Türkiye pazarında eski günleri aranıyor olsa da, cruise turizminin dünya çapındaki durumu irdelenecek." dedi.

Lüks turizmde yeni deneyimler

Bu yılki Uzakrota zirvesinde öne çıkması beklenen bir başka konu başlığı ise "elit turizm" olacak. Pek çok sektör uzmanına göre, şu dönemde lüks turizm hakkında içerikler ön planda olacak. Modern tüketiciler için lüksün tanımı yeniden yapılacak ve markalar kendilerini bu açıdan yeniden konumlandıracak. Panellerde, "Seyahat şirketleri lüks tüketiciye nasıl ulaşır" sorusunun da cevabı aranacak.

Başarılı girişimler desteklenecek

Turizm sektöründe teknoloji pek çok aşamada devreye giriyor ve hem kalite, hem kârlılık, hem de verimlilik açısından önemli kazanımlar sağlıyor. Sektör için çözüm geliştiren yeni girişimler de bu yılki zirvede öne çıkacak. Turizm girişimleri salonunda 15 startup kendi çözümlerini anlatacak. Tanınmış melek yatırımcılara ulaşma şansı elde edecek girişimler için bu yılki zirve önemli fırsatlara ev sahipliği yapacak.

İnternet fenomenlerine ilgi artacak

Farklı sektörlerde bir süredir gündemde olan "influencer marketing" konusu turizmciler için de önemli fırsatlar içeriyor. Bu yıl Uzakrota Travel Summit'te fenomen etkileşimi de tartışılacak konulardan biri olacak. Konvansiyonel pazarlamadan ziyade, turizm şirketlerinin fenomenler üzerinden niş pazarlama yapmasıyla ilgili gelişmeler panellerde konunun uzmanları tarafından ele alınacak.

Finans teknolojileri daha yoğun kullanılacak

Bu yıl ayrıca dijital ödeme sistemlerinin de öne çıkması bekleniyor. Son dönemde finans teknolojilerinde yaşanan hızlanmanın etkileri, turizm sektörü için kullanılabilecek yeni faydalar da incelenecek. Turizm şirketlerinin özellikle doğrudan kendi sitelerini kullanarak rezervasyon almayı tercih etmeye başladığı şu dönemde teknoloji kullanımı daha da önem kazanıyor. Zirvede bu konuyla ilgili de uzmanlar görüş aktaracak.