Turizm Sektöründeki 4 Bin İş İlanı İçin 1 Milyon Başvuru Yapıldı

Online insan kaynakları platformu Kariyer.net, 15-22 Nisan Dünya Turizm Günü ve Haftası'nda turizm sektörüne ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, 2017 yılının ilk üç ayı itibariyle turizm sektöründe yayınlanan 3 bin 840 ilana 935 bin 812 başvuru yapıldı.



İş ilanları incelendiğinde, Turizm sektöründe en çok ilanın yayınlandığı pozisyonun yüzde 28.6 ile resepsiyonist ilanı olduğu görülüyor. Garson ilanlarının yüzde 19.3 ile ikinci sırada yer aldığı, Kat Hizmetleri Görevlisi ilanının ise yüzde 8.6 ile üçüncü sırada bulunduğu ortaya çıkıyor.



Kat Hizmetleri Görevlisi ilanını sırasıyla şu pozisyonlar takip ediyor: Aşçı (yüzde 7.9), Muhasebe Elemanı (yüzde 7), Bellboy (yüzde 6.6), Rezervasyon Elemanı (yüzde 6), Barmen/Barmaid ( yüzde 5.5) ve Genel Başvuru (yüzde 5.4) ve Satış Temsilcisi (yüzde 5.1)



Üniversitelerin turizm bölümlerinden mezun olanların en çok hangi pozisyonlarda çalıştığı incelendiğinde ise resepsiyonist pozisyonunun yine yüzde 30.5 ile başı çektiği ve ikinci sırada ise yüzde 14.8 ile garson pozisyonunun yer aldığı ortaya çıkıyor.



Garson pozisyonunu ise sırasıyla şu pozisyonlar takip ediyor: Stajyer (yüzde 10.9), Satış Danışmanı (yüzde 10.8), Genel Müdür (7.8), Yönetici Asistanı (yüzde 6.2), Müşteri Temsilcisi (yüzde 5.3), Barmen/Barmaid (yüzde 4.7), Ön Büro Müdürü (yüzde 4.5) ve Kasiyer (yüzde 4.5)



Turizm sektöründe 2016 yılının ilk üç ayı ile 2017 yılının ilk üç ayında yayınlanan ilan rakamları karşılaştırıldığında ilan sayısında düşüş, başvuru sayısında ise artış görülüyor. Buna göre 2016'nın ilk çeyreğinde yayınlanan ilan sayısının 4 bin 31, başvuru sayısının ise 700 bin 107 olduğu ortaya çıkarken; 2017'nin ilk çeyreği incelendiğinde yayınlanan ilan sayısının 3 bin 840, başvuru sayısının ise 935 bin 812 olduğu dikkat çekiyor.