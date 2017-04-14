Turizm Sektöründe İstihdam Talebi

Bitlis Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mücahit Gülmez, kurumlarının aracılığıyla turizm sektöründe çalıştırılmak üzere 800 kişilik istihdam talebi açtıklarını bildirdi.



Gülmez, yaptığı açıklamada, TURSAN Personel Hizmetleri Ticaret A.Ş'nin, il müdürlüğünden 800 kişilik beden işçisi talebinde bulunduğunu, bunun üzerine 13-18 Nisan tarihlerinde sistem üzerinden ve il müdürlüğü aracılığıyla talepleri almaya başladıklarını ifade etti.



Başvurular bittikten sonra 19 Nisan'da saat 09.00 ile 17.00 saatlerinde il müdürlüğünde mülakat yapılacağını aktaran Gülmez, şunları kaydetti:



"Mülakat sonunda belirlenen kişiler, Bodrum, Marmaris ve İzmir'deki firma bünyesindeki otellerde beden işçisi olarak 6 ay süreyle çalıştırılarak, asgari ücret ve sigorta prim ödemesi yapılacaktır. Ayrıca çalışanların yeme, içme ve konaklama giderleri de firma tarafından karşılanacaktır."