Turizm Sektöründe Çevre Ülkelere Göre 20-25 Yıl Öndeyiz"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizm sektörü için bugüne kadar 85 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını belirterek, Türkiye'nin turizm sektöründe çevre ülkelerin 20-25 yıl önünde olduğunu kaydetti.



Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneğinden (KONYSİAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen geleneksel toplantıya, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TUI Otelleri Satın Alma Başkanı Burak Berberoğlu ve otel işletmecisi Kaan Tontu konuşmacı olarak katıldı.



Toplantıya katılanlara hitap eden Ayık, turizm sektörünün en büyük sıkıntılarından birisinin, kamu ve siyasetçilerin arasında "çok ağlayan bir sektör" olarak görülmesi olduğunu ifade etti.



Turizm sektörünün Türkiye'nin yarattığı en önemli sektör olduğunu vurgulayan Osman Ayık, "Bu sektör için 85 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Bu sayede konaklama, altyapı ve havaalanları yapıldı. Ülke olarak bu yatırımlarla turizm sektöründe çevremizdeki ülkelere göre 20-25 yıl öndeyiz." ifadesini kullandı.



İç pazarda hedef 10 milyon



Ayık, iç pazarda ciddi bir sıçrama gösterdiklerini ve bu pazarı daha da motive etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Geçen yıl iç pazarda 6 milyonun üzerinde bir hareketlilik oldu. Bu yıl da geçen yılki benzer uygulamalarla iç pazarı ayağa kaldırmak istiyoruz. Hedefimiz iç pazarda 10 milyon rakamını yakalamak. Ancak bunu hemen yapmak zor. Bizim turizmde rekabet ettiğimiz Avrupa ülkelerinde iç pazar oranı yüzde 25 civarında. Biz yüzde 15'i aşamadık. Biz de yüzde 25 oranına gelmeliyiz."



Dünyada 285 milyon kişinin turizm sektöründe çalıştığını, Türkiye'de ise doğrudan 1 milyon, dolaylı olarak da 2,5 milyon kişinin turizm sektöründe istihdam edildiğinin altını çizen Osman Ayık, turizm sektörünün bu anlamda da öneminin ortaya çıktığını belirtti.



"Geçen yıl Antalya'ya 6,3 milyon turist geldi. 2017 yılında bu rakamın üzerine çıkacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullanan Ayık, fiyat ve hizmet konusunda Türkiye ile rekabet edecek dünyada bir ülke olmadığını kaydetti



"Düşük fiyatla elde edilen doluluk, doluluk değildir"



TUI Otelleri Satın Alma Başkanı Burak Berberoğlu ise TUI'nin, 76 bin çalışanı, 30 bin müşterisi, 300 oteli, 13 gemisi ile 20 milyar avro ciro yapan bir işletme olduğunu belirtti.



Otellerde geçen yıldan beri kaliteyi yükselttiklerine işaret eden Berberoğlu, "Bunu da tüm müşterileri mutlu etmek için yapıyoruz. 21 otelimizde satın aldığımız yiyecek ve içeceklerin ulusal marketlerde satılma şartı var. Kalite arttıkça müşteri geliyor. Biz fiyatları artırmıyoruz. Düşük fiyatla elde edilen doluluk, doluluk değildir." ifadesini kullandı.



Otel işletmecisi Kaan Tontu ise "misafir umduğunu değil bulduğunu yer" sözünün sadece eve gelen misafirler için geçerli olduğunu belirterek, "Para veren misafirin umduğunu bulması gerekir. Bu nedenle de verilen hizmet önemli. Ancak şu anda kazanılan paralarla bu hizmetin verilmesi imkansız." değerlendirmesinde bulundu.